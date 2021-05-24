ТОП-4 причини частіше пити чай

Більшість корисних властивостей зеленого чаю науково доведені. Це один з найцінніших подарунків, який природа щедро дарує людям для здобуття здоров'я та добробуту!

Легко готувати. Хороший листовий чай не обов'язково заварювати в чайнику. Для цього чудово підійде і звичайна офісна гуртка, і мобільна колба. Щоб його приготувати, потрібна тільки чашка, гаряча вода і заварка. Тому з улюбленим напоєм не обов'язково розлучатися на час відряджень і подорожей або намагатися знаходити йому зручнішу заміну, пише style.rbc.

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Знижує артеріальний тиск. Всі люди, які страждають від гіпертонічної хвороби, мають ризик рано чи пізно зіткнутися з інсультом або серцевим нападом. Вживання зеленого чаю запобігає утворенню тромбів, які провокують ці захворювання.

Допомагає в боротьбі з раком. Під час досліджень вчені клініки Майо виявили, що у трьох з чотирьох пацієнтів з лейкемією, які пили зелений чай, хвороба регресувала. У четвертого учасника експерименту також покращилося здоров'я.

Знижує рівень холестерину. Цей чудовий напій допомагає знизити рівень поганого холестерину без інших побічних ефектів. Завдяки тому, що показники загального холестерину залишаються незмінними, організм отримує додаткову допомогу в боротьбі з серцевим нападом або інсультом.

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