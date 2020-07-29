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Еммі 2020: список номінантів і новий рекорд від Netflix
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Американська телевізійна академія оприлюднила список номінантів, які поборються за премію "Еммі" вже 20 вересня. Кількість крутих серіалів та акторів перевершив лише новий рекорд від Netflix. Детальніше читайте далі.
На офіційному сайті премії Еммі 2020 з'явився повний перелік претендентів на перемогу. Вже 20 вересня пройде 72 церемонія вручення цієї нагороди, яку вестиме Джиммі Кіммел. Однак пандемія коронавірусу не дозволить такі кількості людей зібратись у залі в Лос-Анджелесі, тож, за інформацією медіа, зірки зможуть долучатись завдяки Zoom.
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Але це не єдині зміни щодо Еммі 2020, адже цьогоріч стрімінговий сервіс Netflix поставив новий рекорд, а саме взяв 160 номінацій! Його найближчий конкурент HBO зібрав лише 107, хоча у 2019 зумів обігнати усіх завдяки фінальному сезону "Гри престолів" та серіалу "Чорнобиль".
Хто ж у 2020 році позмагається за звання найкращого серіалу та найкращих акторів? Дивіться повний список номінантів на Еммі 2020.
Номінанти на премію Еммі 2020:
Найкращий драматичний серіал:
- Краще телефонуйте Солу (Better Call Saul)
- Озарк (Ozark)
- Вбиваючи Єву (Killing Eve)
- Спадкоємці (Succession)
- Розповідь служниці (The Handmaid’s Tale)
- Корона (The Crown)
- Мандалорець (The Mandalorian)
- Дуже дивні справи (Stranger Things)
Найкращий комедійний серіал:
- Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel)
- Шіттс Крик (Schitt’s Creek)
- У кращому світі (The Good Place)
- Стримай свій ентузіазм (Curb Your Enthusiasm)
- Мертвий для мене (Dead to Me)
- Біла ворона (Insecure)
- Метод Комінскі (The Kominsky Method)
- Що ми робимо у тінях (What We Do in the Shadows)
Найкращий міні-серіал:
- І всюди тліють пожежі (Little Fires Everywhere)
- Місіс Америка (Mrs. America)
- Неймовірне (Unbelievable)
- Неортодоксальна (Unorthodox)
- Хранителі (Watchmen)
Найкращий актор у драматичному серіалі:
- Джейсон Бейтман (Озарк)
- Брайан Кокс (Спадкоємці)
- Стерлінг К. Браун (Це ми)
- Стів Карелл (Ранкове шоу)
- Джеремі Стронг (Спадкоємці)
- Біллі Портер (Поза)
Найкраща акторка у драматичному серіалі:
- Дженніфер Еністон (Ранкове шоу)
- Олівія Коулман (Корона)
- Джоді Комер (Вбиваючи Єву)
- Лора Лінні (Озарк)
- Сандра О (Вбиваючи Єву)
- Зендая (Ейфорія)
Найкращий актор у комедійному серіалі:
- Ентоні Андерсон (Чорнуватий)
- Дон Чідл (Чорний понеділок)
- Тед Денсон (В кращому світі)
- Майкл Дуглас (Метод Комінскі)
- Юджин Леві (Шіттс Крик)
- Рамі Юссеф (Рамі)
Найкраща акторка у комедійному серіалі:
- Крістіна Епплгейт (Мертвий для мене)
- Рейчел Броснахен (Дивовижна місіс Мейзел)
- Лінда Карделліні (Мертвий для мене)
- Кетрін О’Хара (Шіттс Крик)
- Ісса Рей (Біла ворона)
- Трейсі Елліс Росс (Чорнуватий).
Найкращий актор у міні-серіалі або телефільмі:
- Джеремі Айронс (Хранителі)
- Х’ю Джекман (Бездоганний)
- Пол Мескала (Нормальні люди)
- Джеремі Поуп (Голлівуд)
- Марк Руффало (Я знаю, що це правда)
Найкраща акторка у міні-серіал або телефільмі:
- Кейт Бланшетт (Місіс Америка)
- Шира Хаас (Неортодоксальна)
- Реджина Кінг (Хранителі)
- Октавія Спенсер (Мадам Сі Джей Уокер)
- Керрі Вашингтон (І всюди тліють пожежі)
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