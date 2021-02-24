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Пісня гурту KAZKA встановила рекорд за кількістю переглядів в YouTube

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Пісня гурту KAZKA встановила рекорд за кількістю переглядів в YouTube - фото 1

Відеокліп на популярну українську пісню "Плакала" групи KAZKA зібрав рекордну кількість переглядів на відеохостингу YouTube.

Ролик, який був опублікована на YouTube 25 вересня 2020 року, подивилися майже 360,5 мільйонів разів. Україномовна пісня вперше змогла зібрати подібну кількість переглядів.

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Відзначимо, що трек "Плакала" перебував у світовому ТОП-10 музичних композицій від Shazam.

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