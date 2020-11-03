ТОП-3 знаки Зодіаку, які на все життя захищені кармою

Астрологи запевняють, що існують тільки три знаки Зодіаку, яким доступне дуже сильне заступництво. Цьому захисту можна тільки позаздрити, адже він дозволяє обходити стороною перешкоди і неприємності.

Близнюки. Якщо кому і приготували щасливі випадковості, так це Близнюкам. Вони супроводжують їх протягом всього життя. Народженим під цим зодіакальним сузір'ям людям, особливо непотрібно сильно напружуватися, щоб завоювати "місце під сонцем". Близнюки буквально передбачають кожен свій крок.

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Діва. Представники цього зодіакального сузір'я можуть бути задоволеними, адже їм завжди казково щастить. При цьому, везіння вони списують на свою працьовитість. Діва обов'язково має бути вдячна своєму ангелу-хранителю, який всіляко намагається її захистити від життєвих проблем.

Стрілець. Люди, що народилися під цим зодіакальним сузір'ям недарма люблять помріяти, адже всі їхні намічені цілі втілюються в реальність. Завдяки дбайливому ставленню ангела-хранителя, Стрільці йдуть по життю легко, навіть не замислюючись про перепони. Заступництво Вищих сил дає Стрільцям можливість уберегти свою чисту і світлу душу.

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