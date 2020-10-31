На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Три знаки Зодіаку, яким усі заздрять
-
- 46
Заздрість – погане почуття, але є знаки Зодіаку, які виведуть з себе навіть ангелів – а чого ж вони такі щасливі й везучі, га?
Близнюки пурхають по життю, ні про що не думають, розважаються. Цікаво, а гроші звідки? Ух, ці Близнюки, аж злість бере. Ще й усміхаються, обніматися лізуть... Насправді все просто – стихія повітря наділяє Близнюків легкістю і відкритістю. Ось вони і літають, як метелики.
І ще: Гороскоп на 31 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Леви. Ну просто царі. Сиділи б у своїх палацах, не нервували народ. А Леви і не думали зарозуміватися: вони радіють життю і знати не знають, що викликають у когось почуття заздрості. А везе їм тому, що їх захищає Сонце: освітлює шлях і спалює перешкоди.
Водолії. Веселі – раз, безтурботні – два, енергійні – три. І все у них не як у людей: машина найкраща, будинок найбагатший, друга половинка найкрасивіша. Де справедливість? А справедливість в душі у Водоліїв: все, що вони мають, вони мають завдяки своїй роботі. Планета-покровитель Уран часто спускається на землю і змушує своїх вихованців діяти нестандартно.
Це цікаво: Які три знаки Зодіаку розбагатіють у листопаді
-
15:46Звуки Чорнобиля: Вагоновожатые зняли потужний кліп Касета у Зоні відчуження
-
15:17Apple втратила 100 мільярдів доларів через iPhone 12
-
14:44Безпілотний гоночний болід потрапив в аварію на старті гонки: відео
-
14:12Три знаки Зодіаку, яким усі заздрять
-
13:44Топ-3 продуктів, що викликають зневоднення
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:19Усик – Чісора: букмекери назвали фаворита супербою
-
12:43Співачка Адель дала чесну відповідь про своє особисте життя
-
12:16Як правильно релакснути під час робочого дня
-
11:45Названі найкращі пейзажні знімки 2020 року: вражаючі кадри
-
11:15Каньє Вест зробив для Кім Кардашян дуже особливий подарунок
-
10:38Вчені попередили про шкоду дієтичних напоїв
-
10:05Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 31 жовтня
-
09:49Усик – Чісора: Арум сумнівається, що українець зможе нокаутувати суперника
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:26Ці продукти здатні "заблокувати" процеси старіння
-
08:56Наталя Могилевська у сукні з глибоким декольте вразила шанувальників
-
08:32Toyota 1967 року продали майже за мільйон доларів
-
08:145 ознак, які свідчать про дефіцит вуглеводів в раціоні
-
08:00Картинки на Хеловін 2020: прикольні привітання у листівках і страшні фото
- 30 жовтня
-
21:54Citroen добився заборони продавати Polestar 2 у Франції: що стало причиною цього
-
21:2131 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
21:13Якому відсотку чоловіків сняться еротичні жахіття
-
20:46Stardust: дивіться трейлер фільму-біографії Девіда Бові
-
20:21DIRT 5: розробники випустили релізний трейлер популярної гри
-
14:12Три знаки Зодіаку, яким усі заздрять
-
12:16Як правильно релакснути під час робочого дня
-
10:05Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 31 жовтня
-
08:145 ознак, які свідчать про дефіцит вуглеводів в раціоні
- 30 жовтня
-
21:13Якому відсотку чоловіків сняться еротичні жахіття
-
19:25Скільки водіїв не знають, навіщо в авто електронні помічники
-
19:00Акція #ЯнаMAXIMUM: вигравай щобудня смартфон Sigma mobile або 2000 гривень
-
17:41Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку
-
11:02В Україні оновили карантинні зони: у червону потрапила рекордна кількість регіонів
-
09:40Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 30 жовтня
-
07:49Чому потрібно бути особливо обережними під час першої поїздки на електросамокаті
- 29 жовтня
-
20:20Найгарячіші фото тижня від моделей без комплексів
-
19:00Зіграй в ящик на Хеловін: 30 жовтня Радіо МАКСИМУМ роздає подарунки щогодини – умови акції
-
17:30Психологічний тест: який малюнок асоціюється зі щастям
-
14:26Костюми на Хелловін 2020: найкращі образи для дівчат, хлопців і дітей
-
11:22Кулінарні провали: фото страв, які змусять сміятись і забути про їжу
-
09:28Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 жовтня
-
07:225 найкращих продуктів, які покращують роботу мозку
- 28 жовтня
-
21:46ФЕРЕНЦВАРОШ ▶ ДИНАМО онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
20:20Що чоловіки хочуть почути після сексу: ТОП-5 фраз (18+)
-
15:30Що найбільше бісить знаків Зодіаку: від брудного одягу до відсутності почуття гумору
-
12:15Джулія Робертс святкує 53 роки! Вгадай фільм з акторкою за фото
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 жовтня
-
07:14Шість простих способів підтримувати імунітет в холодну пору року
- 27 жовтня
-
21:32Рейтинг додатків, які найчастіше слідкують за користувачами