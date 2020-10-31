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Холостячка Хелловін

Три знаки Зодіаку, яким усі заздрять

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Заздрість - фото 1
Заздрість / ilifes

Заздрість – погане почуття, але є знаки Зодіаку, які виведуть з себе навіть ангелів – а чого ж вони такі щасливі й везучі, га?

Близнюки пурхають по життю, ні про що не думають, розважаються. Цікаво, а гроші звідки? Ух, ці Близнюки, аж злість бере. Ще й усміхаються, обніматися лізуть... Насправді все просто – стихія повітря наділяє Близнюків легкістю і відкритістю. Ось вони і літають, як метелики.

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Леви. Ну просто царі. Сиділи б у своїх палацах, не нервували народ. А Леви і не думали зарозуміватися: вони радіють життю і знати не знають, що викликають у когось почуття заздрості. А везе їм тому, що їх захищає Сонце: освітлює шлях і спалює перешкоди.

Водолії. Веселі – раз, безтурботні – два, енергійні – три. І все у них не як у людей: машина найкраща, будинок найбагатший, друга половинка найкрасивіша. Де справедливість? А справедливість в душі у Водоліїв: все, що вони мають, вони мають завдяки своїй роботі. Планета-покровитель Уран часто спускається на землю і змушує своїх вихованців діяти нестандартно.

Три знаки Зодіаку, яким усі заздрять - фото 432953

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Джерело: fabiosa
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