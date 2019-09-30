4 серіали для любителів заплутаних детективних історій

Детективи, відчайдушні злочинці, таємничі вбивства і несподівані розв'язки. Зібрали для вас найзахоплюючі детективні серіали, щоб було над чим поламати голову!

Молодий Морс

Юний британський поліцейський Ендевор Морс на самому початку своєї детективної кар'єри. Разом з ним ми вирушаємо в захоплюючу подорож у минуле: в таємничий Оксфорд, який зберігає куди більше таємниць, ніж здається на перший погляд.

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Учитель англійської мови Джейкоб Еппінг випадково знаходить портал, що веде у минуле, і вирушає в Америку 1960-х років, щоб спробувати запобігти вбивству президента Джона Кеннеді і знайти людей, відповідальних за цей злочин.

Фарго

Випадкова зустріч в місцевій лікарні перевертає з ніг на голову життя звичайного страхового агента. Це стає відправною точкою для цілого ланцюжка таємничих і доволі жорстоких вбивств, які починають одне за іншим відбуватися в маленькому містечку на околиці Міннесоти.

Як уникнути покарання за вбивство

Професор Енналіз Кітінг – блискучий адвокат і не менш блискучий педагог, викладає групі талановитих студентів дисципліну під назвою "Як уникнути покарання за вбивство". Однак скоро вони всі перетворюються з простих слухачів на справжніх учасників злочину.

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