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ТОП-3 різдвяні фільми від Netflix: романтичні комедії для затишного вечора
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Netflix випускає не тільки серіали, а й справді круті фільми, тому підготували ТОП-3 різдвяні картини про диво та кохання, які точно припадуть вам до душі. Дізнавайтесь новини кіно та ловіть підбірки на Радіо МАКСИМУМ.
Святковий календар
Оригінальна назва мовою фільму: The Holiday Calendar
Жанр: мелодрама, комедія
Країна: США
Режисер: Бредлі Уолш
У головних ролях: Кет Грехем, Квінсі Браун, Ітан Пек, Рон Сепас Джонс, Дженелл Вільямс
Тривалість: 95 хв.
Стрічка розповідає про молодого фотографа Еббі, у якої перед святами завжди чимало роботи. І хоч вона обожнює зйомку, але працювати на дуже суворого власника фотоательє їй не до душі. До того ж, її родичі працюють в юридичній компанії та не надто серйозно сприймають її заняття. Врешті, навіть різдвяні посиденьки за сімейним столом не завжди завершуються приємними розмовами. Але маленький старий різдвяний календар від дідуся може кардинально змінити її життя.
Святковий календар, дивитись трейлер фільму онлайн:
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Принц на Різдво: Королівське весілля
Оригінальна назва мовою фільму: A Christmas Prince: The Royal Wedding
Жанр: мелодрама
Країна: США
Режисер: Джон Шульц
У головних ролях: Роуз Маківер, Бен Лемб, Еліс Крайдж, Річард Ештон
Тривалість: 92 хв.
Рік тому журналістка Ембер Мур та принц невеличкої країни Річард заручилися, тож пора готуватись до весілля. Але приємні клопоти не обмежується вибором сукні чи святкових страв, адже тепер Ембер доведеться бути королевою та підпорядковуватись низці правил. До того ж, про багато улюблених справ їй доведеться забути, якщо вона справді хоче бути з принцом. Але такі зміни змушують дівчину замислитись, чи справді кохання вимагає таких жертв.
Принц на Різдво: Королівське весілля, дивитись трейлер фільму онлайн:
Різдвяні хроніки
Оригінальна назва мовою фільму: The Christmas Chronicles
Жанр: фентезі, пригоди, комедія
Країна: США
Режисер: Клей Кейтіс
У головних ролях: Курт Рассел, Джуда Льюїс, Дербі Кемп, Олівер Хадсон, Кімберлі Вільямс
Тривалість: 103 хв.
Тедді та Кейт Пірс вирішують довести, що Санта-Клаус все ж існує, тому таємно пробираються до Санти у сані, щоб зняти його на камеру. Але чарівний дідусь злякався раптових гостей та потрапив у ДТП, залишившись без транспорту. Тепер потрібно вигадати, як вчасно доставити подарунки дітям у різдвяну ніч.
Різдвяні хроніки, дивитись трейлер фільму онлайн:
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