Фахівці розповіли, чому не варто регулярно приймати гарячий душ

Чимало людей полюбляють гарячий душ. Він й справді допомагає розслабитися та може полегшити симптоми застуди, проте й негативний вплив від частих таких процедур на здоров'я також є.

Як пише Express, регулярний прийом гарячого душу може негативно позначитися на здоров'ї, в першу чергу на стані шкіри. Гаряча вода пошкоджує кератинові клітини, розташовані в епідермісі (зовнішньому шарі шкіри людини), стверджують фахівці.

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Крім того, зловживання гарячим душем провокує сухість шкіри і посилює дерматологічні захворювання, включаючи екзему. Експерти рекомендують приймати короткий і помірно холодний душ протягом п'яти-десяти хвилин. Особливо актуальною порада є для людей, які страждають від шкірних проблем.

Також не варто активно терти шкіру під час водних процедур, позаяк це може спровокувати появу мікротравм. Після душу або ванни корисно промокнути тіло рушником і нанести зволожуючий крем.

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