ТОП-3 поширені фейки про виїзд за кордон для чоловіків

Фейки про виїзд за кордон для військовозобов'язаних

Під час воєнного стану в Україні заборонено покидати країну військовозобов'язаним чоловікам з деякими винятками. Однак навколо цієї теми вже з'явилась неправдива інформація, яку можна зустріти в мережі.

У Центрі протидії дезінформації розповіли про нові правила виїзду для чоловіків віком від 18 до 60 років, а також про фейки, які виникли з цього приводу.

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Відзначимо, що під час війни військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років не можуть покидати країну.

Фейк: Далекобійники залишились без роботи, хоча могли б заробляти гроші.

Далекобійники залишились без роботи, хоча могли б заробляти гроші. Правда: право виїзду за кордон мають водії компаній з ліцензією на право міжнародних перевезень, а також водії, які перевозять медичні вантажі, вантажі для ЗСУ та гуманітарну допомогу.

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Фейк: Футболісти вже давно втекли за кордон.

Футболісти вже давно втекли за кордон. Правда: для представлення України до 30 діб виїжджати на змагання можуть тренери та спортсмени, включені до складу національних збірних команд України, а також спортивні судді

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Фейк: у Польщу в потягах їдуть переодягнені чоловіки-провідники та не повертаються.

у Польщу в потягах їдуть переодягнені чоловіки-провідники та не повертаються. Правда : чоловіки, які працюють у транспортній інфраструктурі України, мають дозвіл на виїзд до 6 місяців задля виконання своїх службових обов'язків.

Військовозобов’язані, які незаконно перебувають за кордоном, будуть притягнуті до відповідальності!, – наголошують у ЦПД.

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