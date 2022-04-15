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Розширено перелік осіб, які не підлягають мобілізації: деякі студенти та викладачі
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14 квітня проєктом Закону №7272 Верховна Рада України розширила перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
Верховна Рада України проголосувала за Закон про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян.
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Згідно з законом, студентів та викладачів закладів професійно-технічної освіти звільнили від призову під час мобілізації. У МОН повідомили, що йдеться про учнів та викладачів професійних училищ, ліцеїв, навчально-курсових комбінатів та інших закладів.
Такі зміни мають на меті зберегти проведення навчального процесу і практичної підготовки у закладах профосвіти.
Також ці заходи мають сприяти наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками – будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо. Їх гостро потребуватиме країна у воєнний та післявоєнний періоди.
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