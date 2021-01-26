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ТОП 3 поради, на що звертати увагу при виборі захисного медичного спецодягу
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Є великий вибір захисного одягу, проте не всі пропозиції бувають якісними та зручними. Розповідаємо вам далі про те, які саме показники потрібно враховувати, коли обираєте захисні халати чи комбінезони.
Медичні захисні костюми важливі не лише поки триває карантин (а під час пандемії – тим більше необхідні), адже можуть вберегти життя і працівників і пацієнтів. Їхня основна функція – захист шкірного покриву від різних рідин, хімічних сполук, бактерій, вірусів, органічних речовин тощо. Зверніть свою увагу на venetomed.com , якщо ви цікавитеся захисним одягом для медиків.
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Як обрати виробника надійних захисних костюмів та халатів
Вибір дійсно якісного спецодягу потребує уваги та знання певних пунктів, на які потрібно звертати увагу. Далі ми розглядаємо усі деталі, які вам варто врахувати, якщо шукаєте захисний одяг для медичних працівників.
Якість на першому місці
Захисний медичний одяг повинен бути якісним і це не якісь абстрактні показники, а досить реальні. Він повинен відповідати конкретному стандарту. Як перевірити характеристики такого спецодягу? Все дуже просто – має бути офіційний сертифікат на відповідність. До прикладу, ви можете зайти на Сайт Венетомед та подивитися їхній документ. Лише той спецодяг, який пройшов експертизу та визнаний як "Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів", може вважатися якісним та безпечним для працівників та пацієнтів медичних закладів.
Перевіряйте зручність
Спеціальний одяг для медичних працівників повинен бути зручним, адже людина перебуває у цьому одязі не одну годину. В залежності від комплектації такий набір може складатися з комбінезона, халату, захисної маски, бахіл на ноги, окулярів чи захисного щитка, рукавичок. І кожен елемент може приносити дискомфорт, тому важливо, щоб ніщо не відривало від відповідальної роботи. Також ви можете переглянути костюми детально за посиланням.
Перевіряйте чи в одязі є:
- зварені шви – при такій технології (ультразвукова спайка) медичний костюм не має зайвих отворів, через які може потрапити вірус
- надійні застібки-блискавки – окрім того, що вони повинні міцно застібатися та не створювати прорізів, медпрацівнику повинно бути зручно самотужки одягати спецодяг, без сторонньої допомоги
- прогумовані манжети – так костюм буде щільно прилягати та фіксуватися в районі зап'ястку біля рукавичок, що теж створює додатковий бар'єр
Ще зауважте наскільки легко рухатися у костюмі, чи матеріал тягнеться і не порветься при різких руках. На комфорт медпрацівників також впливає тканина, з якої виготовлено костюм.
Зверніть увагу на тканину
При виготовленні надійних захисних костюмів та халатів варто окремо оцінити тканину, адже вона повинна бути:
- не заважати рухам
- щільною та міцною
- відштовхувати дрібні частинки
- "дихати" та не створювати парниковий ефект
- піддаватися стерилізації, якщо це передбачено
- мати антибактеріальні властивості, якщо це передбачено
Звичайно, що різновидів спецодягу є вдосталь (одноразовий, багаторазовий, стерильний, нестерильний, для операційних тощо), і ви можете вибрати захисний халат Venetomed саме такий, який підходить під усі ваші запити.
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