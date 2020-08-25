На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Топ-3 незвичайних страв з кабачків
-
- 110
Зараз найвигідніша ціна на кабачки. А скільки страв можна приготувати з них! Підібрали три незвичайних, але простих страв з молодих кабачків.
Котлети з кабачків
Для цього знадобиться: 2 невеликих кабачка, 350 грамів фаршу курячого, 100 грамів натертого сиру, 1 середня цибулина, яйце, 4 столових ложки борошна з гіркою, три середніх зубчики часнику і півтори чайної ложки солі.
Молоді кабачки можна не очищати від шкірки і насіння, достатньо зрізати тверді кінці і темні підозрілі цятки. Натираємо кабачок на тертці. Дрібно шаткуємо цибулю. Змішуємо овочі і солимо. Даємо трохи постояти, щоб кабачок пустив сік. Зливаємо його і додаємо до овочів фарш, яйце і натертий часник, всипаємо сир і добре вимішуємо. Потім в масу просіваємо всю муку і добре перемішуємо до максимальної однорідності. Після цього потрібно дати масі настоятися. Через пів години можна формувати котлети. Найкраще їх приготувати на пару, але можна запекти і посмажити. Ці котлети можна подавати без гарніру.
І ще: Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку
Піца кабачкова
Для цього знадобиться: 2 невеликих кабачка, цибулина, 3 великих помідори, 200 грамів шинки, 100 грамів натертого сиру, 1 яйце, 3 ложки борошна.
Кабачки очищаємо за тим самим принципом, що і в першому рецепті. Натерту масу солимо і даємо витекти соку. Цибулю дрібно шаткуємо, додаємо до кабачків. Додаємо яйце і добре перемішуємо. Додаємо борошно, знову вимішуємо. Тісто готове. Його виливаємо в форму, змащену олією. Зверху викладаємо помідори, нарізані тонкими кружечками, на них викладаємо порізану соломкою шинку. Фінальним шаром йде сир. Ставимо піцу на 20 хвилин в духовку, розігріту до 200 градусів. Готово!
Кабачкові човники
Для цього знадобиться: 2 кабачка, 300 грамів курячого філе, 1 великий помідор, 1 цибулина, 2 зубчики часнику, 150 г сиру.
Кабачки розрізаємо вздовж. З серединок виймаємо акуратно м'якуш. Його нарізаємо і обсмажуємо з порізаними півкільцями цибулею. Додаємо до них нарізане невеликими шматочками філе і продавлений через прес часник. Пасеруємо на невеликому вогні. Всю цю масу викладаємо в човники з кабачків. Їх поміщаємо на деко. Зверху на масу потрібно викласти кружечки помідорів. Тепер човникам час в духовку, розігріту до 200 градусів. Через пів години дістаємо і посипаємо сиром, і знову ставимо в духовку на 5 хвилин.
Це цікаво: Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик
-
18:40У мережі показали кладовище десятків нових Porsche
-
18:32Що там по приросту: TikTok уперше розкрив світову статистику користувачів мережі
-
18:25Ефективні способи позбутися мішків під очима зранку
-
18:14Гороскоп на 26 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:06Як правильно гладити кота: пояснення з наукової точки зору
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:58Зірка Сексу у великому місті знялась для "активістського" номера Vogue Czechoslovakia
-
17:50The Lord of the Rings: Gollum – перший трейлер і подробиці гри
-
17:43Двоє хлопців з Торонто створили бренд чоловічих бікіні: фото
-
17:31Берлінський кінофестиваль більше не ділитиме нагороди на жіночі і чоловічі
-
17:234 ознаки того, що колега закоханий у вас по вуха
-
17:09Apple відкриває перший у світі фірмовий магазин на воді
-
16:57Інженери створили робота, який тестуватиме людей на COVID-19
-
16:52Як виглядає потенційно найнезвичніший смартфон 2020 року
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:40KFC на час пандемії відмовилася від слогана, який використовує уже 64 роки
-
16:29Біллові рекомендації: Гейтс назвав книгу, яку слід прочитати кожному
-
16:21Єва Лонгорія у рожевому бікіні показала гнучкість свого тіла
-
16:10Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями
-
15:42Нічого дивного: в Амстердамі просто з'явились громадські пісуари з клумбами коноплі
-
15:25Топ-3 незвичайних страв з кабачків
-
15:13Ілон Маск натякнув на вихід бюджетної Tesla на ринок Європи
-
14:53Фахівці iFixit перевірили ремонтопридатність нових Samsung Galaxy Note20
-
14:41Хвора на COVID-19 Марічка Падалко детально розповіла про симптоми і лікування коронавірусу
-
14:32Букінгемський палац вперше покинуть 65 унікальних картин
-
16:10Повний фарш: представлено рейтинг автомобілів з найкращими технічними рішеннями
-
13:13ТЕСТ: Перевір, чи знаєш сленг з 90-х
-
11:30Коли ми станем собою: Океан Ельзи випустив нову довгоочікувану пісню
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 серпня
- 24 серпня
-
21:0025 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:20Як виглядав Хрещатик в кінці XIX століття
-
15:13Фото спеціально для тих, хто вважає, що маски не допомагають: експеримент мікробіолога
-
12:16Найкращі вітання з Днем Незалежності від українських зірок: святкова добірка
-
10:30ТЕСТ на День Незалежності: наскільки добре ти знаєш Україну?
-
09:18Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 серпня
- 23 серпня
-
21:47У ВООЗ розповіли, чи потрібно носити маски дітям
-
18:50Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)
-
15:51Як носити та з чим поєднувати чоловічі шорти: 10 модних ідей у фото
-
13:48Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус: що відомо про її стан
-
12:23Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 серпня
-
08:23Погода в Україні 23-24 серпня: точний прогноз по містах
- 22 серпня
-
21:47Надіюсь, хоч труси одягнула: Оля Цибульська розігріла уяву прихильників новим фото
-
18:455 речей, які змінилися під час подорожей літаком у 2020 році
-
16:16Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:21Нові хіти літа 2020: плейлист свіжої популярної музики
-
12:15Рей Бредбері: 5 чудових книг, які має прочитати кожен
-
09:20Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 22 серпня
- 21 серпня
-
21:40СЕВІЛЬЯ ▶ ІНТЕР онлайн трансляція: дивитись фінал Ліги Європи 2020
-
20:187-річна дівчинка з Бейрута прикрасила обкладинку Vogue