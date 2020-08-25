Топ-3 незвичайних страв з кабачків

Зараз найвигідніша ціна на кабачки. А скільки страв можна приготувати з них! Підібрали три незвичайних, але простих страв з молодих кабачків.

Котлети з кабачків

Для цього знадобиться: 2 невеликих кабачка, 350 грамів фаршу курячого, 100 грамів натертого сиру, 1 середня цибулина, яйце, 4 столових ложки борошна з гіркою, три середніх зубчики часнику і півтори чайної ложки солі.

Молоді кабачки можна не очищати від шкірки і насіння, достатньо зрізати тверді кінці і темні підозрілі цятки. Натираємо кабачок на тертці. Дрібно шаткуємо цибулю. Змішуємо овочі і солимо. Даємо трохи постояти, щоб кабачок пустив сік. Зливаємо його і додаємо до овочів фарш, яйце і натертий часник, всипаємо сир і добре вимішуємо. Потім в масу просіваємо всю муку і добре перемішуємо до максимальної однорідності. Після цього потрібно дати масі настоятися. Через пів години можна формувати котлети. Найкраще їх приготувати на пару, але можна запекти і посмажити. Ці котлети можна подавати без гарніру.

І ще: Альтернатива яєчні: рецепт простого, ситного та смачного сніданку

Кабачкові котлети

Піца кабачкова

Для цього знадобиться: 2 невеликих кабачка, цибулина, 3 великих помідори, 200 грамів шинки, 100 грамів натертого сиру, 1 яйце, 3 ложки борошна.

Кабачки очищаємо за тим самим принципом, що і в першому рецепті. Натерту масу солимо і даємо витекти соку. Цибулю дрібно шаткуємо, додаємо до кабачків. Додаємо яйце і добре перемішуємо. Додаємо борошно, знову вимішуємо. Тісто готове. Його виливаємо в форму, змащену олією. Зверху викладаємо помідори, нарізані тонкими кружечками, на них викладаємо порізану соломкою шинку. Фінальним шаром йде сир. Ставимо піцу на 20 хвилин в духовку, розігріту до 200 градусів. Готово!

Кабачкова піца

Кабачкові човники

Для цього знадобиться: 2 кабачка, 300 грамів курячого філе, 1 великий помідор, 1 цибулина, 2 зубчики часнику, 150 г сиру.

Кабачки розрізаємо вздовж. З серединок виймаємо акуратно м'якуш. Його нарізаємо і обсмажуємо з порізаними півкільцями цибулею. Додаємо до них нарізане невеликими шматочками філе і продавлений через прес часник. Пасеруємо на невеликому вогні. Всю цю масу викладаємо в човники з кабачків. Їх поміщаємо на деко. Зверху на масу потрібно викласти кружечки помідорів. Тепер човникам час в духовку, розігріту до 200 градусів. Через пів години дістаємо і посипаємо сиром, і знову ставимо в духовку на 5 хвилин.

Човники

Це цікаво: Шеф-кухар розкрив секрет, як приготувати смачний і соковитий шашлик