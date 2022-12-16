ТОП 3 найнадійніших електромобілі авторинку 2022 року

Дослідницька компанія Consumer Reports підбила підсумки опитування та сформувала рейтинг найбільш надійних електромобілів 2022 року. Читайте далі та дізнайтеся трійку лідерів на ринку!

Дослідники Consumer Reports провели спеціальне опитування, щоб визначити найнадійніші автомобілі на електричній платформі. Для формування рейтингу зібрали інформацію від сотень тисяч власників електрокарів по всьому світу.

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Перше місце – кросовер Kia EV6 .

. Друге місце – Tesla Model 3.

Третє місце – Nissan LEAF.

Варто зазначити, що перше місце посіла зовсім нова модель, тож оцінити об'єктивно її надійність у довгостроковій перспективі важко.

А ось надійність Tesla Model 3 та Nissan LEAF користувачі високо оцінюють через такі фактори: мінімум проблем з акумулятором, електродвигуном та зарядкою.

Експерти зазначили, що Tesla Model 3 має більшу надійність у середньому по сегменту, ніж інші автомобілі.

Щодо Nissan LEAF, то він один з найстаріших електрокарів, які представлені на ринку. Власники відмітили, що великих проблем із цим електроавтомобілів вони не мали.

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