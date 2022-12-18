ТОП 3 лідери серед гібридних авто на українському ринку за 2022 рік

Від початку 2022 року загальний український автопарк поповнили 10,1 тисячі гібридних легкових авто. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Як повідомляє Укравтопром, більшість серед загальної кількості гібридів, це вживані автомобілі. Їх кількість становить 5,6 тисячі авто. Нових машин придбали українці у кількості 4,5 тисячі екземплярів.

На ринку нових легкових авто частка гібридів сягнула 13%. Щодо реєстрації імпортованих авто з пробігом, то гібриди становили лише 1,5%.

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Лідери ринку гібридів серед нових авто:

TOYOTA RAV4 Hybrid (1003 шт) MERCEDES-BENZ GLE (384 шт) Toyota Highlander Hybrid (382 шт)

Лідери ринку гібридів серед вживаних авто:

TOYOTA Prius (711 шт) Ford Fusion US (580 шт) Ford C-Max Hybrid (380 шт)

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