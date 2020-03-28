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ТОП-3 ефірні олії з потужними антибактеріальними властивостями

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Аромаолії можуть зміцнити ваш імунітет - фото 1
Аромаолії можуть зміцнити ваш імунітет

Науковці наголошують на тому, що для зміцнення здоров'я можна використовувати природні засоби. Так, до прикладу, ефірні олії містять сильнодіючі біологічно активні сполуки, які борються з запаленнями й інфекцією. До вашої уваги ТОП-3 аромаолії, які позитивно вплинуть на ваше здоров'я.

Чайне дерево

Численні компоненти ефірної олії чайного дерева володіють антимікробними, антибактеріальними, протигрибковими і протизапальними властивостями. Експерименти, проведені для вивчення її ефективності проти інфекцій, показали, що ефірна олія чайного дерева пригнічує ріст грампозитивних бактерій, включаючи Micrococcus і Enterococcus faecalis, а також змінює проникність Candida albicans (тип патогенних дріжджів).

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Евкаліпт

Це популярний інгредієнт бальзамів для губ, масажних олій і засобів особистої гігієни завдяки своїй здатності забезпечувати відчуття прохолоди. Відомо, що ефірна олія евкаліпта полегшує кашель і закладення пазух носа. Евкаліпт має протизапальну дію завдяки рослинній сполуці таніну. Має антимікробну активність відносно грамнегативних і грампозитивних бактерій, включаючи Staphylococcus aureus і E. coli.

Олія евкаліпту полегшує кашель - фото 394594
Олія евкаліпту полегшує кашель

Чебрець

Ефірна олія чебрецю використовується для поліпшення смаку харчових продуктів, напоїв і кондитерських виробів. Як і багато інших, вона застосовується для створення парфумів, мила і лосьйонів для тіла. Дослідження показало, що екстракт олії чебрецю здатний зупинити зростання Pseudomonas aeruginosa, грамнегативного патогену, що викликає інфекцію сечовивідних шляхів, і пригнічувати ріст C. albicans.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте, що ефірні олії можна додавати до ванни, аби розслабитися та покращити самопочуття.

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Джерело: Medikforum
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