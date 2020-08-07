ТОП-3 ефективних способів тренувати мозок

Ці три науково обґрунтованих способів поліпшити пам'ять і когнітивні здібності працюють на всі 100!

Постійно робіть щось нове

Коли ви робите щось нове для себе або незвичне, ваш мозок створює нові зв'язки між клітинами, це зміцнює пам'ять і мислення. Важливо розвивати якомога більше нових нейронних зв'язків, які допоможуть вам довго залишатися у формі.

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Почніть освоювати ті навички, які ви вже давно відкладали на майбутнє. Це може бути спорт, хобі, вивчення іноземної мови, рукоділля і т.д. Постійно розв'язуючи нові завдання, мозок адаптується до навантажень і ваші когнітивні здібності стануть більш гнучкими в повсякденному житті.

Харчуйтеся правильно

Їжте морську рибу як мінімум два рази на тиждень. Риб'ячий жир багатий омега-3 жирними кислотами, допомагає зменшувати запалення і відкладення холестерину в судинах, а DHA захищає нейрони мозку від пошкодження. Вибирайте не хижі види риб, вони містять меншу кількість нейротоксичної ртуті.

Тренуйте мозок

Розвивайте свої когнітивні навички, граючи в інтелектуальні ігри або виконуючи brain-building-вправи для мозку – це захоплюючий і ефективний спосіб поліпшити вашу пам'ять. Кросворди, ігри із запам'ятовуванням слів, Тетрис, Ерудит і навіть мобільні додатки, призначені для тренування пам'яті, можуть стати чудовими ідеями для зміцнення пам'яті.

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