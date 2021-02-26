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Білл Гейтс назвав свою улюблену мобільну операційну систему

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Білл Гейтс розповів, яку ОС вважає найкращою - фото 1
Білл Гейтс розповів, яку ОС вважає найкращою

Мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс – важлива людина в індустрії, до кожного слова якого прислухаються з особливою увагою. Наприклад, на днях він розповів, яку мобільну операційну систему він вважає найкращою.

Розповісти про свої уподобання Білл Гейтс вирішив під час свого виступу у соціальній мережі Clubhouse, яка набирає популярність.

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Він торкнувся теми зміни клімату, популярності криптовалюти та багато інших. У якийсь момент його запитали про ставлення до iPhone, адже додаток Clubhouse поки доступний тільки для iOS.

Творець однієї з найвпливовіших ІТ-компаній світу і просто один з найбагатших людей на планеті заявив, що йому більше подобаються смартфони під управлінням операційної системи Android. За словами Білла Гейтса, ці пристрої гнучкіші щодо програмного забезпечення і самої ОС. Крім того, деякі виробники встановлюють сервіси Microsoft на свої пристрої, що він вважає досить зручним.

Білл Гейтс назвав свою улюблену мобільну операційну систему - фото 449372
Білл Гейтс вважає смартфони на Android гнучкішими щодо програмного забезпечення

Водночас Білл Гейтс зазначив, що серед його знайомих багато користувачів iOS.

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Джерело: MacRumors
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