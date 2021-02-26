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Білл Гейтс назвав свою улюблену мобільну операційну систему
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Мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс – важлива людина в індустрії, до кожного слова якого прислухаються з особливою увагою. Наприклад, на днях він розповів, яку мобільну операційну систему він вважає найкращою.
Розповісти про свої уподобання Білл Гейтс вирішив під час свого виступу у соціальній мережі Clubhouse, яка набирає популярність.
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Він торкнувся теми зміни клімату, популярності криптовалюти та багато інших. У якийсь момент його запитали про ставлення до iPhone, адже додаток Clubhouse поки доступний тільки для iOS.
Творець однієї з найвпливовіших ІТ-компаній світу і просто один з найбагатших людей на планеті заявив, що йому більше подобаються смартфони під управлінням операційної системи Android. За словами Білла Гейтса, ці пристрої гнучкіші щодо програмного забезпечення і самої ОС. Крім того, деякі виробники встановлюють сервіси Microsoft на свої пристрої, що він вважає досить зручним.
Білл Гейтс вважає смартфони на Android гнучкішими щодо програмного забезпечення
Водночас Білл Гейтс зазначив, що серед його знайомих багато користувачів iOS.
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