Білл і Мелінда Гейтс подали на розлучення: відома причина

Засновник Microsoft Білл Гейтс розлучається зі своєю дружиною Меліндою. Пара прожила у шлюбі 27 років.

Мільярдер Білл Гейтс і його дружина Мелінда вирішили розлучитися, оскільки вони більше не вірять, що можуть рости разом як пара. Заява подружжя з'явилася на їхніх сторінках в Twitter. Крім цього, Гейтси зазначили, що пишаються тим, що виростили трьох неймовірних дітей і створили благодійний фонд, який допомагає людям в усьому світі.

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Білл Гейтс і Мелінда Енн Френч, яким зараз 65 і 56 років відповідно, познайомилися у 1987 році, коли Мелінда влаштувалася в Microsoft менеджером з маркетингу, одружилися – у 1994 році. У 2000 році вони заснували Фонд Білла і Мелінди Гейтс, який вважається найбільшим в США. За рік організація роздає грантів приблизно на п'ять мільярдів доларів. Вона підтримує медичні, соціальні, освітні проєкти та ініціативи в сфері гендерної рівності.

Подружжя Гейтсів розлучається / getty

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