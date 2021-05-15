ТОП 25+ фільмів про космос, які варто переглянути

Фантастичні фільми про космос популярні не лише серед молоді, а й серед дорослих глядачів. Тому підготували добірку найкращого науково-фантастичного кіно про космос, яка точно сподобається.

Наукова фантастика завжди залишається у топах популярних стрічок, а фільми про космос займають особливе місце посеред них, передає Радіо Maximum. І це не дивно, адже всесвіт ховає чимало таємниць, які навряд чи вдасться розкрити найближчим часом. Тому зібрали найкрутіші космічні фільми, які точно припадуть до душі.

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Аполлон-13

Назва в оригіналі: Apollo 13

Apollo 13 Рейтинг IMDb : 7,6

: 7,6 Жанр: документальна драма, пригоди, фільм-катастрофа

документальна драма, пригоди, фільм-катастрофа Рік: 1995

1995 Країна: США

США Режисер: Рон Ховард

Рон Ховард Акторський склад: Том Генкс, Білл Пекстон, Кевін Бейкон, Гері Сініз, Ед Гарріс

Том Генкс, Білл Пекстон, Кевін Бейкон, Гері Сініз, Ед Гарріс Тривалість: 134 хв.

Історичний фільм розповідає про невдалу місію на місяць корабля "Аполлон-13". Не всі бачили цю стрічку, але чимало хто знає популярну фразу "Хьюстон, у нас проблема", яка пішла саме звідти.

Аполлон-13, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Назва в оригіналі: Total Recall

Total Recall Рейтинг IMDb : 7,5

: 7,5 Жанр: фантастика, бойовик

фантастика, бойовик Рік : 1990

: 1990 Країна: США

США Режисер: Пол Верговен

Пол Верговен Акторський склад: Арнольд Шварценеггер, Рейчел Тікотін, Шерон Стоун, Майкл Айронсайд

Арнольд Шварценеггер, Рейчел Тікотін, Шерон Стоун, Майкл Айронсайд Тривалість: 113 хв.

Якщо ви засумували за епічними ролями Шварценеггера, то цей фільм точно варто подивитись. Сюжет розгортається у майбутньому (2084 рік) навколо роботяги Дагласа Квейда. Йому постійно сниться, що він на Марсі з чарівною брюнеткою. Тож вирішує скористатись послугами компанії "Recall", щоб провести відпустку на Червоній планеті завдяки імплантації в пам'ять спогадів. Але все йде не зовсім за планом.

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Гра Ендера

Назва в оригіналі: Ender's Game

Ender's Game Рейтинг IMDb : 6,6

: 6,6 Жанр : фантастика, бойовик, пригоди

: фантастика, бойовик, пригоди Рік: 2013

2013 Країна: США

США Режисер: Гевін Гуд

Гевін Гуд Акторський склад: Ейса Баттерфілд, Гаррісон Форд, Бен Кінгслі, Віола Девіс

Ейса Баттерфілд, Гаррісон Форд, Бен Кінгслі, Віола Девіс Тривалість: 114 хв.

Стрічка базується на роману Орсона Скотта Карда і розповідає про події 2135 року. Люди вже встигли перетворити у помешкання і сусідні планети, а космічні мандри - звичайна справа. Але не вдалось уникнути і ворожнечі з іншою цивілізацією жукерів, яка готується до нового нападу. Тому по всьому світу збирають людей, які будуть очолювати армію у боротьбі з жукерами. І головний герой - хлопчик Ендер теж опиняється серед них, але проходить навчання на ігровому симуляторі.

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Інтерстеллар

Назва в оригіналі: Interstellar

Interstellar Рейтинг IMDb: 6,6

6,6 Жанр: наукова фантастика

наукова фантастика Рік: 2014

2014 Країна: США

США Режисер: Крістофер Нолан

Крістофер Нолан Акторський склад: Меттью Макконехі, Енн Хетевей, Джессіка Честейн, Кейсі Аффлек, Маккензі Фой, Майкл Кейн

Меттью Макконехі, Енн Хетевей, Джессіка Честейн, Кейсі Аффлек, Маккензі Фой, Майкл Кейн Тривалість: 169 хв.

У недалекому майбутньому Земля втрачає ресурси, перетворюючись у місце з постійними засухами та продовольчою кризою. Однак у секретній лабораторії NASA виявляються, що біля орбіти Сатурна є чорна діра, яка дозволяє переміститись в іншу галактику. Від такого шансу на порятунок може вже й не бути. Тому відправляється перша експедиція, яка знаходить кілька ідеальних планет для життя. Місія другої команди провести дослідження умов, тож професору Бренду потрібно знайти спосіб зробити все вдало.

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Геошторм

Назва в оригіналі: Geostorm

Geostorm Рейтинг IMDb : 5,3

: 5,3 Жанр: наукова фантастика, екшн

наукова фантастика, екшн Рік: 2017

2017 Країна: США

США Режисер: Дін Девлін

Дін Девлін Акторський склад: Джерард Батлер, Еббі Корніш, Кетрін Віннік, Олександра Марія Лара, Джим Стерджесс

Джерард Батлер, Еббі Корніш, Кетрін Віннік, Олександра Марія Лара, Джим Стерджесс Тривалість: 109 хв.

Недалеке майбутнє показало, що зміни клімату - це не вигадка. Тож Джейк Лоусон вирішує розробити та запустити спеціальні супутники, які б контролювали катаклізми. Хоч це і рятує людей, але згодом мережа припиняє захищати планету, перетворюючи її у ціль для знищення.

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Пандорум

Назва в оригіналі: Pandorum

Pandorum Рейтинг IMDb : 6,7

: 6,7 Жанр : наукова фантастика, жахи, трилер

: наукова фантастика, жахи, трилер Рік: 2009

2009 Країна: Велика Британія, Німеччина

Велика Британія, Німеччина Режисер: Крістіан Алверт

Крістіан Алверт Акторський склад: Бен Фостер, Денніс Квейд, Антьє Трауе, Кем Жиганде, Кунг Ле

Бен Фостер, Денніс Квейд, Антьє Трауе, Кем Жиганде, Кунг Ле Тривалість: 108 хв.

Сюжет розповідає про двох астронавтів, які прокидаються після тривалого анабіозу. Вони не можуть згадати, ким є і нащо тут опинились. Поступово астронавти зустрічають інших пасажирів, яких важко назвати реальним.

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Космос між нами

Назва в оригіналі: The Space Between Us

The Space Between Us Рейтинг IMDb: 6,4

6,4 Жанр: мелодрама, наукова фантастика, пригоди

мелодрама, наукова фантастика, пригоди Рік: 2017

2017 Країна: США

США Режисер: Пітер Челсом

Пітер Челсом Акторський склад : Ейса Баттерфілд, Брітт Робертсон, Гері Олдмен

: Ейса Баттерфілд, Брітт Робертсон, Гері Олдмен Тривалість: 120 хв.

Жінка-астронавт народжує сина Гарднера прямісінько на Червоній планеті. Там хлопець росте та навчається завдяки добросердечним науковцям. Його життя зовсім відрізняється від того, до якого звикли на Землі. Але у 16 років Гарднеру випадає нагода побувати на нашій планеті, щоб нарешті віднайти власного батька, а також познайомиться з дівчиною Талсою з Колорадо. Тому політ до Землі є особливим двічі, але хто сказав, що все буде просто?

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Місяць

Назва в оригіналі: Moon

Moon Рейтинг IMDb: 7,9

7,9 Жанр: драма, наукова фантастика, детектив

драма, наукова фантастика, детектив Рік: 2009

2009 Країна: Велика Британія

Велика Британія Режисер: Данкан Джонс

Данкан Джонс Акторський склад : Сем Роквелл, Кевін Спейсі, Домінік Макеліготт

: Сем Роквелл, Кевін Спейсі, Домінік Макеліготт Тривалість: 97 хв.

Сем провів три роки на Місяці, де стежив за автоматизованою станцією, що добуває рідкісний газ. Весь цей час йому складав компанію лише робот Герті, аж раптом. Перед своїм поверненням додому він зустрічає того, хто замінить його на місці. І ця людина неймовірно схожа на нього. Чи можуть це бути галюцинації? Що ж чекає на нього далі?

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Титан

Назва в оригіналі: The Titan

The Titan Рейтинг IMDb: 4,8

4,8 Жанр: наукова фантастика, трилер

наукова фантастика, трилер Рік: 2018

2018 Країна: Велика Британія, США, Іспанія

Велика Британія, США, Іспанія Режисер: Леннарт Руфф

Леннарт Руфф Акторський склад: Сем Вортінгтон, Тейлор Шиллінг, Том Вілкінсон, Агніс Дін, Наталі Еммануель

Сем Вортінгтон, Тейлор Шиллінг, Том Вілкінсон, Агніс Дін, Наталі Еммануель Тривалість: 97 хв.

У 2048 році ресурси нашої планети вичерпались, а за залишки тривають жорстокі війни. Тож учені вирішують, що новим домом для людства стане Титан, найбільший супутник Сатурна. Але умови на планеті надто суворі, тож потрібно пришвидшити еволюцію та підготувати перших кандидатів, які зможуть вижити на Титані. Одним із таких стає американський пілот Рік Янсен, який точно не знав, що ж ним трапиться під час підготовки.

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Перспектива

Назва в оригіналі: Prospect

Prospect Рейтинг IMDb: 6,3

6,3 Жанр : наукова фантастика

: наукова фантастика Рік: 2018

2018 Країна : США

: США Режисер: Крістофер Колдуелл, Зік Ерл

Крістофер Колдуелл, Зік Ерл Акторський склад: Софі Тетчер. Педро Паскаль, Джей Дюпласс

Софі Тетчер. Педро Паскаль, Джей Дюпласс Андре Ройо, Шейла Ванд

Тривалість: 100 хв.

Дівчинка-підліток Сі разом з батьком Деймоном відправляються на чужу планету, щоб збагатитись. Вони вклали контракт на збір невловних самоцвітів з токсичного лісу. Але вони не єдині, хто прагне поповнити свої кишені. Тож робота перетворюється у боротьбу за виживання.

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Життя (або Живе)

Назва в оригіналі: Life

Life Рейтинг IMDb : 6,6

: 6,6 Жанр : фантастика, трилер

: фантастика, трилер Рік: 2017

2017 Країна: США

США Режисер: Деніель Еспіноза

Деніель Еспіноза Акторський склад: Джейк Джилленгол, Ребекка Фергюсон, Райан Рейнольдс

Джейк Джилленгол, Ребекка Фергюсон, Райан Рейнольдс Тривалість: 103 хв.

Традиційний художній фільм про космос, на який творців надихнули старі частини "Чужого". Сюжет розповідає про те, як раптом на Міжнародну космічну станцію потрапляє невідома небезпечна істота марсіанського походження. Адже не можна просто так виявити життя на Червоній планеті, не ризикуючи власними життями. Так відкриття перетворюється у справжній жах, адже істота готова знищувати всіх і все на своєму шляху. У жодному випадку не можна допустити, що вона потрапила на Землю, куди прямує корабель. Але як знищити незнищенне?

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Пробудження (Пасажири)

Назва в оригіналі: Passengers

Passengers Рейтинг IMDb: 7

7 Жанр: наукова фантастика, драма

наукова фантастика, драма Рік: 2016

2016 Країна: США

США Режисер: Мортен Тильдум

Мортен Тильдум Акторський склад: Кріс Пратт та Дженніфер Лоуренс

Кріс Пратт та Дженніфер Лоуренс Тривалість: 116 хв.

У майбутньому команду людей відправляють у космічну подорож, шлях куди займе 120 років, тож і пасажирів, і екіпаж ввели у стан штучного сну. Однак в один момент все йде не за планом та механік Джим прокидається завчасно. Наодинці з собою він розуміє, що довго так не витримає і навряд доживе до пункту призначення. Тож вирішує знайти собі компанію.

Пробудження (Пасажири), дивитись трейлер фільму онлайн:

Гравітація

Назва в оригіналі: Gravity

Gravity Рейтинг IMDb : 7,7

: 7,7 Жанр: наукова фантастика, трилер

наукова фантастика, трилер Рік: 2013

2013 Країна: США, Велика Британія

США, Велика Британія Режисер: Альфонсо Куарон

Альфонсо Куарон Акторський склад: Сандра Буллок та Джордж Клуні

Сандра Буллок та Джордж Клуні Тривалість: 91 хв.

Група астронавтів працює над ремонтом та монтажем обладнання на космічному телескопі, однак раптом стає відомо, що на орбіті підірвали воєнний супутник. Тепер його уламки можуть знищити і телескоп. Як би швидко команда не працювала, але врешті опиняється відірваною від світу.

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До зірок

Назва в оригіналі: Ad Astra

Ad Astra Рейтинг IMDb: 6,5

6,5 Жанр: наукова фантастика, драма

наукова фантастика, драма Рік: 2019

2019 Країна: США

США Режисер : Джеймс Грей

: Джеймс Грей Акторський склад: Бред Пітт, Рут Негга, Джеймі Кеннеді, Дональд Сазерленд

Бред Пітт, Рут Негга, Джеймі Кеннеді, Дональд Сазерленд Тривалість: 123 хв.

Астронавт Рой Макбрайд йде на космічну місію, щоб розкрити правду про свого зниклого батька. Саме дії його експедиції, з якої минуло 30 років, загрожують Всесвіту.

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Пригоди Плуто Неша

Назва в оригіналі: The Adventures of Pluto Nash

The Adventures of Pluto Nash Рейтинг IMDb : 3,8

: 3,8 Жанр: наукова фантастика, комедія

наукова фантастика, комедія Рік: 2002

2002 Країна: США

США Режисер: Рон Андервуд

Рон Андервуд Акторський склад: Едді Мерфі, Ренді Куейд, Розаріо Доусон

Едді Мерфі, Ренді Куейд, Розаріо Доусон Тривалість: 95 хв.

У 2080 році колишній контрабандист Плуто Неш допоміг своєму другові викупити у мафії занедбаний бар на Місяці. А за кілька років колега став справжньою зіркою, а Плуто - власником найпопулярнішого нічного закладу у світі. Однак мафіозі побачили, яким ласим шматочком став паб, тож вирішили його собі повернути.

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Люди в чорному: Інтернешнл

Назва в оригіналі: Men in Black: International

Men in Black: International Рейтинг IMDb: 5,6

5,6 Жанр : наукова фантастика, екшн

: наукова фантастика, екшн Рік: 2019

2019 Країна: США

США Режисер: Фелікс Гері Грей

Фелікс Гері Грей Акторський склад: Кріс Гемсворт, Тесса Томпсон, Ліам Нісон, Кумейл Нанджіані

Кріс Гемсворт, Тесса Томпсон, Ліам Нісон, Кумейл Нанджіані Тривалість: 95 хв.

Люди в Чорному завжди захищали Землю від злочинців з Всесвіту. А в новій пригоді їм доведеться знайти крота всередині власної ж організації.

Люди в чорному: Інтернешнл, дивитись трейлер фільму онлайн:

Парадокс Кловерфілда

Назва в оригіналі: The Cloverfield Paradox

The Cloverfield Paradox Рейтинг IMDb: 5,5

5,5 Жанр: наукова фантастика, трилер, жахи

наукова фантастика, трилер, жахи Рік: 2018

2018 Країна: США

США Режисер: Джуліус Она

Джуліус Она Акторський склад: Даніель Брюль, Елізабет Дебікі, Гугу Мбата-Роу

Даніель Брюль, Елізабет Дебікі, Гугу Мбата-Роу Тривалість: 102 хв.

Саме третя частина франшизи після "Монстро" та "Клоферфілд 10" розповідає про моторошні космічні пригоди. Міжнародна група астронавтів вирішує запустити пришвидшувач часток, щоб врятувати Землю від енергетичної кризи. Врешті, вони намагаються повернутись додому, але це місце навряд чим можна назвати ним.

Парадокс Кловерфілда, дивитись трейлер фільму онлайн:

Останні дні на Марсі

Назва в оригіналі: The Last Days on Mars

The Last Days on Mars Рейтинг IMDb: 5,5

5,5 Жанр: наукова фантастика, жахи

наукова фантастика, жахи Рік: 2013

2013 Країна: Велика Британія

Велика Британія Режисер: Руаірі Робінсон

Руаірі Робінсон Акторський склад: Лів Шрайбер, Еліас Котеас, Ромола Гарай, Горан Костич, Джонні Харріс

Лів Шрайбер, Еліас Котеас, Ромола Гарай, Горан Костич, Джонні Харріс Тривалість: 98 хв.

Понад пів року 8 астронавтів перебувають на місії на Марсі, однак за лічені години до її завершення один із членів команди виявив крихітні сліди невідомої форми життя в ґрунті. Він намагається тримати це в секреті, однак не підозрює, як наражає на небезпеку всіх.

Останні дні на Марсі, дивитись трейлер фільму онлайн:

Осягнути невідоме

Назва в оригіналі: Approaching the Unknown

Approaching the Unknown Рейтинг IMDb: 4,8

4,8 Жанр: наукова фантастика, драма

наукова фантастика, драма Рік: 2016

2016 Країна: США

США Режисер: Марк Елайджа Розенберг

Марк Елайджа Розенберг Акторський склад: Марк Стронг, Люк Вілсон, Сена Латан, Чарльз Бейкер

Марк Стронг, Люк Вілсон, Сена Латан, Чарльз Бейкер Тривалість: 90 хв.

Науковець-астронавт Вільям знає власний рецепт порятунку від кризи середнього віку, а саме виживання в екстремальних ситуаціях. Тож і ідея відправитись в експедицію на Марс здається йому чудовою. На Червоній планеті він досліджує всі можливі форми життя, не хвилюючись, що колеги вирішують повернутись на Землю. Він готовий продовжувати вивчення за будь-яку ціну.

Осягнути невідоме, дивитись трейлер фільму онлайн:

Марсіянин

Назва в оригіналі: The Martian

The Martian Рейтинг IMDb: 8

8 Жанр: наукова фантастика

наукова фантастика Рік: 2015

2015 Країна : США

: США Режисер: Рідлі Скотт

Рідлі Скотт Акторський склад: Метт Деймон, Шон Бін, Джессіка Честейн, Крістен Віг

Метт Деймон, Шон Бін, Джессіка Честейн, Крістен Віг Тривалість: 141 хв.

Фільм базується на однойменному романі Енді Вейра та розповідає про астронавта Марка Вотні. Під час місії на Марс він розуміє, що все йде не за планом, адже його помилково вважають мертвим. Тому йому залишається лише робити все, щоб вижити і дочекатись на порятунок.

Марсіянин, дивитись трейлер фільму онлайн:

За межею

Назва в оригіналі: The Beyond

The Beyond Рейтинг IMDb: 4,9

4,9 Жанр: наукова фантастика

наукова фантастика Рік: 2017

2017 Країна : Великобританія

: Великобританія Режисер: Хасраф Дулулл

Хасраф Дулулл Акторський склад : Емі Лавгорн, Нелен Коміскі, Джейн Перрі

: Емі Лавгорн, Нелен Коміскі, Джейн Перрі Тривалість: 103 хв.

Цей фантастичний фільм про космос показує події 2019 року. Раптом біля борту МКС раптом зникає американський астронавт, якого затягує невідомий об'єкт. Науковці з різних куточків планети намагаються зрозуміти, з чим стикнулось людство. Врешті вирішують відправити до таємничого порталу робота з людським інтелектом, який зможе передати інформацію. Щоправда, навіть з технічним прогресом все вдається не так просто. І чи справді це загроза, чи шанс на виживання?

За межею, дивитись трейлер фільму онлайн:

Автостопом по галактиці

Назва в оригіналі: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Рейтинг IMDb: 6,7

6,7 Жанр : наукова фантастика, комедія

: наукова фантастика, комедія Рік: 2005

2005 Країна: США

США Режисер: Гарт Дженнінгс

Гарт Дженнінгс Акторський склад : Мартін Фріман, Мос Деф, Зоуі Дешанель, Сем Рокуелл

: Мартін Фріман, Мос Деф, Зоуі Дешанель, Сем Рокуелл Тривалість: 110 хв.

Земля стає перешкодою для будівництва галактичної траси, тож її вирішують знести. І єдиний, хто зумів врятуватись - звичайний роботяга Артур Дент. А все тому, що він здружився з прибульцем, який під прикриттям жив серед людей. Тож тепер він мандрує Сонячною системою, знайомлячись з невідомим.

Автостопом по галактиці, дивитись трейлер фільму онлайн:

Джон Картер: між двох світів

Назва в оригіналі: John Carter

John Carter Рейтинг IMDb: 6,6

6,6 Жанр: наукова фантастика, бойовик

наукова фантастика, бойовик Рік: 2012

2012 Країна: США

США Режисер: Ендрю Стентон

Ендрю Стентон Акторський склад: Тейлор Кітч, Лінн Коллінз, Віллем Дефо

Тейлор Кітч, Лінн Коллінз, Віллем Дефо Тривалість: 132 хв.

Ветеран Джон Картер проти своєї волі опиняється на Марсі, де його забирають у полон величезні воїни. Але завдяки низькій гравітації у нього значно виросли показники сили. Тут йому доводиться ще вибирати бік під час війни між містами на Червоній планеті.

Джон Картер: між двох світів, дивитись трейлер фільму онлайн:

На десерт: пропонуємо переглянути сагу "Зоряні Війни", серію фільмів "Стартрек" ("Зоряних шлях"), а також Вартові Галактики.

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