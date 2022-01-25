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Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6

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Що сподобалося експертам у селфі-камері Pixel 6 - фото 1
Що сподобалося експертам у селфі-камері Pixel 6

На порталі DxOMark взялися протестувати фронтальну камеру Google Pixel 6. Перш ніж скласти звіт, фахівці зняли понад 1500 тестових зображень і понад дві години відео як у лабораторних, так і в природних умовах, використовуючи налаштування камери за замовчуванням.

Нагадаємо, селфі-модуль Google Pixel 6 оснащений 8-мегапіксельним сенсором з розміром пікселя 1,12 мкм, апертурою f/2.0, кутом огляду 84°, фіксованим фокусом та можливістю знімати відео у форматі 1080p@30f. Дізнайтеся, до якого висновку дійшли експерти DxOMark.

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Серед переваг фронтальної камери Google Pixel 6 експерти DxOMark назвали яскраві кольори, широкий динамічний діапазон, приємний відтінок шкіри, хорошу експозицію обличчя на фото і відео. Також серед плюсів гаджета в лабораторії відзначили гарний баланс білого та низький рівень шуму при яскравому освітленні та у приміщенні на відео.

Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6 - фото 493666

Селфі-камера Pixel 6 робить чудові фотографії, як і Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: в обох за фотоможливість по 104 бали. А ось iPhone 13 Pro Max набрав на 2 бали менше.

Основним та значущим недоліком селфі-камери смартфона стали його відеоможливості. Експертів засмутила дуже низька деталізація та відсутність дрібних деталей у кадрах. До інших мінусів спеціалісти віднесли те, що немає градієнта розмиття при портретній зйомці, об'єкти не у фокусі на близькій відстані, а також наявність артефактів під час запису відео під час ходьби.

Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6 - фото 493664

За підсумками тестування, фронтальна камера Google Pixel 6 набрала 97 балів. У цій категорії смартфон опинився на 26-му місці у загальному рейтингу DxOMark.

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