Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку

Катарська авіакомпанія переосмислила комфорт економних перельотів. Ті рішення, які ви побачите у новому економ-класі Qatar Airways, однозначно встановлюють нові тренди в індустрії.

З одного боку, в умовах високої конкуренції, складно здивувати вимогливого пасажира, презентуючи новий салон бізнес-класу. Але ще складніше запропонувати щось принципово нове в економ-класі.

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Прогрес не стоїть на місці, одним з найбільш вдалих рішень на ринку сьогодні є "далекомагістральна" модель крісла Recaro на борту Боїнга 737 авіакомпанії flydubai, пасажир тут відчуває практично такий самий комфорт, як і на рейсах великих широкофюзеляжних літаків. Але все так стрімко змінюється, що те, що ми бачимо тут, однозначно змінить ваше ставлення до подорожі над хмарами на далекі відстані.

Це новий інтер'єр Airspace by Airbus і новий салон економ-класу Qatar Airways, який дебютує з постачанням першого Airbus A321neo.

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