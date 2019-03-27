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Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку

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Це новий інтер'єр Airspace by Airbus і новий салон економ-класу Qatar Airways - фото 1
Це новий інтер'єр Airspace by Airbus і новий салон економ-класу Qatar Airways / The Wall Street Journal

Катарська авіакомпанія переосмислила комфорт економних перельотів. Ті рішення, які ви побачите у новому економ-класі Qatar Airways, однозначно встановлюють нові тренди в індустрії.

З одного боку, в умовах високої конкуренції, складно здивувати вимогливого пасажира, презентуючи новий салон бізнес-класу. Але ще складніше запропонувати щось принципово нове в економ-класі.

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Прогрес не стоїть на місці, одним з найбільш вдалих рішень на ринку сьогодні є "далекомагістральна" модель крісла Recaro на борту Боїнга 737 авіакомпанії flydubai, пасажир тут відчуває практично такий самий комфорт, як і на рейсах великих широкофюзеляжних літаків. Але все так стрімко змінюється, що те, що ми бачимо тут, однозначно змінить ваше ставлення до подорожі над хмарами на далекі відстані.

Це новий інтер'єр Airspace by Airbus і новий салон економ-класу Qatar Airways, який дебютує з постачанням першого Airbus A321neo.

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Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку - фото 317291

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Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку - фото 317293

Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку - фото 317294

Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку - фото 317295

Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку - фото 317296

Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку - фото 317297

Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку - фото 317298

Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку - фото 317299

Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку - фото 317300

Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку - фото 317301

Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку - фото 317302

Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку - фото 317303

Так виглядає найкомфортніший економ-клас у літаку - фото 317304

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Джерело: avianews
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