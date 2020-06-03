Популярні хіти 80-х, які ви будете наспівувати, хоч і не знаєте їх назв

Ви точно чули ці треки й, напевно, щоразу не можете стриматися, щоб не підспівувати в такт. Проте мало хто знає виконавців та назву цих пісень. Дивіться кліпи цих легендарних треків з 80-х та насолоджуйтеся хвилинкою ностальгії!

Дискотеки 80-х не обходилися без цих мелодій, які звучали з кожного динаміка. З часом з'явилися нові популярніші виконавці з новими піснями, а про цих зірок забули. Проте не назавжди, адже їхні пісні знають майже всі, навіть якщо не можуть згадати імена тих, хто виконує. Ці пісні вічні!

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Harold Faltermeyer – Axel F

І це мелодія НЕ з відео про дике жабеня Crazy Frog.

Sabrina – Boys (Summertime Love)

Нескладні слова і легка мелодія підкорюють слухачів!

Modern Talking – Brother Louie

Ми знаємо, що ви вже готові підспівувати на приспіві.

Trio – Da Da Da

Найлегший текст, який засяде у ваш мозок, й ви не зможете позбутися від цієї набридливої мелодії.

Ray Parker Jr. – Ghostbusters

Ви теж згадали мультфільм про мисливців за привидами?

Ottawan – Hands Up

Ця пісня так і закликає вас ще й підтанцьовувати. Тож підіймаєте руки вгору!

Lionel Richie – Hello

Лірична пісня, яку ви точно чули багато разів. Тут не буде вибухових частин мелодії, але ви будете підспівувати "Sometimes I feel my heart".

Weather Girls – It's Raining Men

Запальний трек про дощ з мужиків або ж мужицький дощ! А яку версію оберете ви?

Opus – Live is Life

Live is Life! І обов'язково плескайте в долоні! Цей ритм та атмосфера поглинуть вас!

Michael Sembello – Maniac

She's a maniac, maniac on the floor! Цей шалений танець ви навряд чи зможете відтворити, але спробувати потрібно!

Sandra – Maria Magdalena

Один...Два...три...I'll never be Maria Magdalena! Співайте на весь голос і не шкодуйте голосові зв'язки!

Rick Astley – Never Gonna Give You Up

Обов'язково спробуйте повторити легендарний рух Ріка біля стійки мікрофона. І, звичайно, підспівуйте!

Glenn Medeiros – Nothing's Gonna Change My Love for You

Ще одна лірична пісня, якій ви можете підспівувати. Дочекайтеся приспів!

Eddie Murphy – Party All the Time

Так, Едді Мерфі ще й співає! Ще й як – запалює вечірку!

Olivia Newton-John – Physical

Пам'ятайте приспів? Let's get physical, physical! Тож повторюйте це в такт!

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