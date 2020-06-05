Популярна музика з 90-х, яку наспівують усі, але не знають, хто виконавець

Хвилинка ностальгії – згадаймо мелодії, які ми пам'ятаємо ще з 90-х і наспівуємо досі. Ці треки можуть засісти у вашу голову на кілька днів! Дивіться кліпи та отримуйте задоволення!

Ці пісні запалювали танцмайданчики на дискотеках 90-х! Більшість вечірок не могли обійтися без цих треків – вони звучали ледь не з кожного динаміка. Навіть через роки ці пісні на слуху у людей, хоча зірки, які їх виконували, вже втратили свою популярність. Згадайте, коли ви вперше їх почули – ці пісні вічні!

І ще: Популярні хіти 80-х, які ви будете наспівувати, хоч і не знаєте їх назв

Duran Duran – Come Undone

Backstreet Boys – Get Down (You're the One for Me)

Erasure – Love to Hate You

Sash! feat. Tina Cousins – Mysterious Times

Ace of Base – Never Gonna Say I'm Sorry

Scorpions – Send Me an Angel

Roxette – Spending My Time

Cher – Strong Enough

The Beloved – Sweet Harmony

Enrique Iglesias – The Rhythm Divine

2 Unlimited – Tribal Dance

Ace of Base – Wheel of Fortune

Rednex – Wish You Were Here

Aqua – Turn Back Time

Jade – Don't Walk Away

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