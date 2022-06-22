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ТОП 10 популярних чоловічих імен у 2022: їхнє значення та особливості

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Поширені чоловічі імена у 2022 - фото 1
Поширені чоловічі імена у 2022 / Radu Florin on Unsplash

Популярні імена для хлопчиків у 2022 дещо змінились у порівнянні з минулим роком, Тому розповідаємо про значення 10 поширених українських чоловічих імен.

Вибір імені для хлопчика є одним з перших важливих рішень для батьків, яке визначає майбутню долі дитини. Ім'я має не просто гарно звучати, а й сприяти розвитку індивідуальності. Тому Радіо MAXIMUM зібрало найпоширеніші чоловічі імена у 2022 році, які мають особливі значення.

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ТОП 10 найпопулярніших імен для хлопчиків у 2022

  1. Максим (5,5%)
  2. Давид (5,05%)
  3. Артем (5,05%)
  4. Матвій (5,05%)
  5. Тимофій (4,13%)
  6. Данило (3,98%)
  7. Олександр (3,21%)
  8. Марко (2,91%)
  9. Владислав (2,91%)
  10. Денис (2,6%)

Значення імені та пестливі форми:

1. Максим у перекладі з латинської мови означає "найбільший, найвеличніший". Пестливо Максимів також можна називати так: Макс, Масик, Максимко, Максик, Максі, Макстюта тощо.

2. Давид у перекладі з івриту означає "улюблений", "улюбленець", "коханий". Ніжно до Давидів можна звертатись так: Дев, Дава, Додя, Давидик, Давиденько тощо.

Vitaliy Zalishchyker on Unsplash - фото 508035
Vitaliy Zalishchyker on Unsplash

3. Артем перекладається з грецької, як "непошкоджений, бездоганного здоров'я". Також ім'я має іншу форму – Артемій. Пестливо Артемів можна називати так: Артемко, Артемчик, Тьома, Артемон тощо.

4. Матвій – це ім'я біблійного давньоєврейського походження, що з грецької означає – дар Ягве (Бога), тобто буквально "людина, дарована Богом). Зменшувальні форми: Матвійко, Матвійчик, Мацько, Матя, Матвійцьо тощо.

5. Тимофій походить з грецької мови та в перекладі означає "той, хто поважає Бога". Ніжно до Тимофіїв можна звертатись так: Тимко, Тимонько, Тимцьо, Тимочко, Тимусь, Тимошко.

6. Данило походить від давньоєврейського імені Даніель, що означає "Бог мій суддя", також поширена версія імені Даниїл. Лагідно до таких хлопців можна звертатись так: Данилко, Даня, Данько, Данусик, Данилонько, Даниїлко, Данилочко.

7. Олександр з давньогрецької означає "той, хто захищає людей".Це одне із найпопулярніших імен у світі, яке також має версії Сашко, Олесь та Лесь. Ніжно покликати Олександра можна так: Алекс, Олесик, Лесик, Сашуня, Сашко, Сашенька, Олексик.

bruce mars on Unsplash - фото 508033
bruce mars on Unsplash

8. Марко, а також Марк мають кілька версій походження: від імені Марса (бог війни) та від французького слова marquis (маркіз). У побуті Марка можна називати так: Маркусь, Марчик, Марочко тощо.

9. Владислав має слов'янське походження та доволі зрозуміле значення – володіти славою, мати славу та владу. Також є припущення, що це ім'я є калькою німецького Вальдемар, яке також походить володарювати. Скорочено Владиславів можна назвати так: Влад, Владик, Славко, Славчик, Слава тощо.

10. Денис – це одна з форм імені Діонісій, що з давньогрецької означає "присвячений Діонісу". Це один з молодих олімпійських богів, який є покровителем землеробства та виноробом. Пестливо до Дениса можна звернутись так: Деня, Дениско, Ден, Денніс, Діон, Денчик тощо.

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