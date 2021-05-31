Солістка GO_A відповіла на запрошення приїхати в Росію

Катерина Павленко, солістка групи GO_A, яка представляла Україну на Євробаченні, відповіла своїм фанатам з Росії на численні прохання приїхати в РФ з концертами.

Група Go_A завдяки виступу на Євробаченні-2021 прославилася на весь світ. Шанувальники з нетерпінням чекають музикантів в різних куточках світу. Її пісня Shum очолила світові музичні чарти! Відео з'явилося в інстаграмі Yad_OK.

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Днями солістка колективу Катерина Павленко відповідала на запитання користувачів мережі в інстаграмі. Вокалістку запитали, чи буде тур Go_A в Росії. Дівчина відповіла категорично.

"Ні, я до вас не поїду. Краще ви до нас. Подивитеся... Тільки не на танках", – зазначила Павленко.

Україна посіла п'яте місце на пісенному конкурсі, фінал якого відбувся в Роттердамі 22 травня. Професійне журі з 39 країн-учасниць оцінило виступ у 97 балів, тоді як глядачі віддали представникам України 267 балів. За результатами глядацького голосування українська група стала другою.

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