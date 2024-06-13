ТОП-10 найкращих українських романів: рейтинг від Оксани Забужко

Українська письменниця Оксана Забужко оприлюднила власну добірку найкращих українських романів ХІХ–ХХ століть. Тож підберіть собі, що почитати цих літніх вечорів.

Підбиваючи підсумки київського "Книжкового арсеналу", українська письменниця та публіцистка Оксана Забужко опублікувала у Facebook перелік десяти найкращих, на її думку, українських романів, написаних за два минулих століття.

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Забужко наголосила, що ця добірка суб’єктивна, адже вона, на відміну від Віри Агеєвої і Ростислава Семківа, які склали такий перелік згідно з критеріями літературознавчого канону за Гарольдом Блумом, обирала тексти "без всякого Блума, за логікою вигаданого "ідеального світу", в якому всі українці освічені, всі тексти доступні, і всі мовчки погоджуються на тому, якою має бути література "за гамбурзьким рахунком"".

Якщо мій список когось змусить сходити в бібліотеку або й відкрити нового для себе класика, – значить, таки варт було його оприлюднити!, – підсумувала Забужко.

Письменниця додала, що саме ці тексти свого часу на неї вплинули, вона їх любить і перечитує.

Я, наприклад, розумію, що в такому списку обов’язково має бути "перший роман національної літератури", таке культурні народи навіть часом відзначають у себе окремою датою, – але "Чорну раду" я свого часу так і не дочитала, бо *пошепки* мені було нудно (!!!), – зате наполягаю на тому, що "Старе гніздо і молоді птахи" Василя Мови (перероблені для сцени Гнатом Хоткевичем і друковані в "Літературно-Науковому віснику" як драма) – це "роман в діалогах", і от він у мене стовідсотково в списку "топів", а Василь Мова, по-моєму, наш найбільший "загублений геній" ХІХ століття, – наголосила Забужко.

Повний перелік українських романів:

Василь Мова (Лиманський) "Старе гніздо й молоді птахи" Панас Мирний "Повія" Іван Франко "Перехресні стежки" Валер’ян Підмогильний "Місто" Майк Йогансен "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію" Юрій Яновський "Майстер корабля" Зінаїда Тулуб "Людолови" Віктор Домонтович "Без ґрунту" Ірина Вільде "Сестри Річинські" Емма Андієвська "Роман про добру людину"

Оксана Забужко – українська поетка, письменниця, есеїстка. Лауреатка багатьох премій, зокрема Національної премії України імені Тараса Шевченка (2019), Літературної премії Центральної та Східної Європи "Анґелус" (2013), "Книги року BBC" (2020). Її книги та статті перекладені понад 20 мовами.

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