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Цю Чайку Брежнєва продають за 4 мільйони гривень

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Чайка - фото 1
Чайка / carakoom

Найперший екземпляр автомобіля ГПЗ-14 Чайка, який подарували генсеку ЦК КПРС Леоніду Брежнєву на ювілей, в Німеччині виставили на продаж. Раритетне авто вишневого кольору продають за 120 тисяч євро, що становить приблизно 4 млн 30 тисяч гривень.

Автомобіль Брежнєва – єдина Чайка з кузовом, пофарбованим не в чорний колір. Автомобіль з порядковим номером 000001 і кузовом вишневого кольору подарували генсеку ЦК КПРС Леоніду Брежнєву, який в грудні 1976 року відзначив 70-річний ювілей.

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Перша Чайка спочатку працювала в гаражі ЦК КПРС, потім машину передали партійним органам міста Ярославль, а після списання автомобіль придбали приватні особи. Він кілька разів міняв власника, доки не потрапив до Німеччини. Зараз лімузин Брежнєва виставили на продаж.

Варто зауважити, що Чайку випускали з 1977 по 1988 рік, за цей час завод виготовив 1414 екземплярів моделі. Згодом, в рамках так званої боротьби з привілеями, автомобіль зняли з виробництва за особистою вказівкою Горбачова. Разом зі згортанням виробництва на заводі знищили все технологічне оснащення, робочу документацію, складальні лінії, кузовні штампи та інше.

Цю Чайку Брежнєва продають за 4 мільйони гривень - фото 434251

Цю Чайку Брежнєва продають за 4 мільйони гривень - фото 434252

Цю Чайку Брежнєва продають за 4 мільйони гривень - фото 434253

Цю Чайку Брежнєва продають за 4 мільйони гривень - фото 434254

Цю Чайку Брежнєва продають за 4 мільйони гривень - фото 434255

Цю Чайку Брежнєва продають за 4 мільйони гривень - фото 434256

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Джерело: carakoom
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