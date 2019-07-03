55-річний Бред Пітт знявся в стильній фотосесії

З нагоди прийдешньої прем'єри фільму Одного разу в Голлівуді Пітт дав інтерв'ю для журналу GQ, в якому розповів, чому більше не прагне блищати на великих екранах.

За останні роки Бред Пітт практично не знімався в кіно, присвятивши весь свій час продюсуванню і розв'язанню сімейних проблем.

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"Я спостерігаю за знімальним процесом як продюсер, і мені це дуже подобається. Але знімаюся я все менше і менше. Я дійсно вважаю, що акторство справа молодих, не те щоб для літніх мало ролей, просто тут, як і в усьому, є природний відбір", – каже 55-річний актор.

На питання, що саме привернуло його у фільмі "Одного разу в Голлівуді", актор очікувано відповів, що сам Квентін Тарантіно. "У нього такий оригінальний погляд на кінематограф, він сповнений ентузіазму і отримує справжнє задоволення від того, що робить. Тому ми всі тут", – зазначив актор, маючи на увазі зірковий склад стрічки: Леонардо ДіКапріо, Марго Роббі, Тіма Рота, Курта Рассела і багатьох інших.

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