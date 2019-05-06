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ТОП 10 найдорожчих кросівок у світі, про які мріє кожен

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Круті кросівки стають розкішшю - фото 1
Круті кросівки стають розкішшю

Кросівки давно перестали бути частиною спортивного костюма. Навіть більше, є настільки дорогі і ексклюзивні пари, що волосся стає дибки. Гляньте самі – і вам точно захочеться таке взуття!

Найдорожчі в світі кросівки належать Nike, вони розроблені
у співпраці з американським репером Eminem і брендом Carhartt. І їх в світі – тільки 10 пар.

Це цікаво: Nike випустила круті кросівки у стилі серіалу Друзі

А ось весь рейтинг найдорожчих кросівок.

1. Nike Air Mag Back to the Future BTTF (2016)

  • Ціна: 23 898 доларів
Nike Air Mag Back to the Future BTTF - фото 325986

2. Nike Dunk SB Low Paris (2002)

  • Ціна: 13 791 доларів
Nike Dunk SB Low Paris (2002) - фото 325987

3. Air Jordan Kobe PE Pack Retro 8 Retro 3 (2016)

  • Ціна: 12 048 доларів
Air Jordan Kobe PE Pack Retro 8 Retro 3 - фото 325988

4. Nike Dunk SB Low Staple NYC Pigeon (2005)

  • Ціна: 9 832 доларів
Nike Dunk SB Low Staple NYC Pigeon (2005) - фото 325990

5. Air Jordan 4 Retro Eminem Carhartt (2015)

  • Ціна: 9 021 доларів
Air Jordan 4 Retro Eminem Carhartt ( - фото 325991

6. Air Jordan 3 Retro Legends of Summer (2013)

  • Ціна: 8 464 доларів
Air Jordan 3 Retro Legends of Summer - фото 325992

7. Nike Air Mag Back To The Future BTTF (2011)

  • Ціна: 8 051 доларів
Nike Air Mag Back To The Future BTTF - фото 325993

8. Adidas Human Race NMD Pharrell x Chanel (2017)

  • Ціна: 9 808 доларів
Adidas Human Race NMD Pharrell x Chanel ( - фото 325994

9. Air Jordan 3 Retro DJ Khaled Grateful (2017)

  • Ціна: 6 450 доларів
Air Jordan 3 Retro DJ Khaled Grateful - фото 325995

10. Air Jordan 5 Retro Fab Five PE (2017)

  • Ціна: 5 974 доларів
Air Jordan 5 Retro Fab Five PE - фото 325996

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Джерело: trnds.cо
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