ТОП 10 найдорожчих кросівок у світі, про які мріє кожен

Кросівки давно перестали бути частиною спортивного костюма. Навіть більше, є настільки дорогі і ексклюзивні пари, що волосся стає дибки. Гляньте самі – і вам точно захочеться таке взуття!

Найдорожчі в світі кросівки належать Nike, вони розроблені

у співпраці з американським репером Eminem і брендом Carhartt. І їх в світі – тільки 10 пар.

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А ось весь рейтинг найдорожчих кросівок.

1. Nike Air Mag Back to the Future BTTF (2016)

Ціна: 23 898 доларів

2. Nike Dunk SB Low Paris (2002)

Ціна: 13 791 доларів

3. Air Jordan Kobe PE Pack Retro 8 Retro 3 (2016)

Ціна: 12 048 доларів

4. Nike Dunk SB Low Staple NYC Pigeon (2005)

Ціна: 9 832 доларів

5. Air Jordan 4 Retro Eminem Carhartt (2015)

Ціна: 9 021 доларів

6. Air Jordan 3 Retro Legends of Summer (2013)

Ціна: 8 464 доларів

7. Nike Air Mag Back To The Future BTTF (2011)

Ціна: 8 051 доларів

8. Adidas Human Race NMD Pharrell x Chanel (2017)

Ціна: 9 808 доларів

9. Air Jordan 3 Retro DJ Khaled Grateful (2017)

Ціна: 6 450 доларів

10. Air Jordan 5 Retro Fab Five PE (2017)

Ціна: 5 974 доларів

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