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Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг

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Повний рейтинг ТОП-10 найбільш популярних кросівок в Instagram - фото 1
Повний рейтинг ТОП-10 найбільш популярних кросівок в Instagram / Regionale

Шукаєш нові кросівки на весну? Сервіс пошуку знижок Love the Sales опублікував рейтинг найпопулярніших моделей кросівок в Instagram.

Список складено на основі кількості хештегів, які повторюють назву найбільш популярних кросівок в світі.

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Найбільш затребуваними кросівками в Instagram є модель NMD бренду adidas Originals. У популярному фотододатку було розміщено понад сім мільйонів публікацій із зображенням цієї моделі.

NMD бренду adidas Originals - фото 305356
NMD бренду adidas Originals
Рожеві NMD бренду adidas Originals - фото 305357
Рожеві NMD бренду adidas Originals

На другому місці розташувалися снікерси американського репера і дизайнера Каньє Веста Yeezy Boost 350, кількість хештегів з якими цього року досягла шести мільйонів.

Yeezy Boost 350 - фото 305358
Yeezy Boost 350

Трійку лідерів замикають кеди Old Skool бренду Vans, фото яких запостили в Instagram понад 4,5 млн разів.

Old Skool бренду Vans - фото 305359
Old Skool бренду Vans

Повний рейтинг ТОП-10 найбільш популярних кросівок в Instagram:

  1. adidas Originals NMD 7,089,955 постів
  2. YEEZY BOOST 350 5,788,828 постів
  3. Vans Old Skool 4,580,833 постів
  4. adidas Originals Superstar 3,802,505 постів
  5. Converse Chuck Taylor All Star 3,517,598 постів
  6. adidas Originals Stan Smith 2,625,603 постів
  7. Nike Air Max 90 2,469,264 постів
  8. Nike Air Huarache 2,214,945 постів
  9. Nike Air Jordan 1 1,605,281 постів
  10. Nike Air Force 1 1,588,627 постів

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