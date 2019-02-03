Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг

Повний рейтинг ТОП-10 найбільш популярних кросівок в Instagram / Regionale

Шукаєш нові кросівки на весну? Сервіс пошуку знижок Love the Sales опублікував рейтинг найпопулярніших моделей кросівок в Instagram.

Список складено на основі кількості хештегів, які повторюють назву найбільш популярних кросівок в світі.

І ще: Гід по стилю: модні терміни, які має знати кожен

Найбільш затребуваними кросівками в Instagram є модель NMD бренду adidas Originals. У популярному фотододатку було розміщено понад сім мільйонів публікацій із зображенням цієї моделі.

NMD бренду adidas Originals

Рожеві NMD бренду adidas Originals

На другому місці розташувалися снікерси американського репера і дизайнера Каньє Веста Yeezy Boost 350, кількість хештегів з якими цього року досягла шести мільйонів.

Yeezy Boost 350

Трійку лідерів замикають кеди Old Skool бренду Vans, фото яких запостили в Instagram понад 4,5 млн разів.

Old Skool бренду Vans

Повний рейтинг ТОП-10 найбільш популярних кросівок в Instagram:

adidas Originals NMD 7,089,955 постів YEEZY BOOST 350 5,788,828 постів Vans Old Skool 4,580,833 постів adidas Originals Superstar 3,802,505 постів Converse Chuck Taylor All Star 3,517,598 постів adidas Originals Stan Smith 2,625,603 постів Nike Air Max 90 2,469,264 постів Nike Air Huarache 2,214,945 постів Nike Air Jordan 1 1,605,281 постів Nike Air Force 1 1,588,627 постів

Читайте також: Гід по стилю: як правильно порвати чоловічі джинси, щоб виглядати стильно