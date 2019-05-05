Nike випустила круті кросівки у стилі серіалу Друзі

Спортивний бренд Nike приготував великий сюрприз для своїх шанувальників: в продаж незабаром надійдуть кросівки, зроблені в стилі серіалу Друзі. У мережі вже з'явилися перші фото модної новинки.

Як зазначено на офіційному сайті Nike, модель взуття отримала назву Kyrie 5. Це триб'ют улюбленому серіалу від баскетболіста Бостон Селтікс Кайра Ірвінга.

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Автор дизайну додав до звичайних кросівок колір з логотипу культової стрічки Друзі. Жовтий, червоний і блакитний кольори надали особливого виду спортивному взуттю. За попередніми даними, Kyrie 5 надійде 16 травня. Вартість взуття складе 130 доларів.

Як відомо, серіал Друзі отримав велику популярність в дев'яностих. Однак досі кіномани із задоволенням переглядають смішні епізоди про Джої, Чендлера, Роса, Рейчел, Моніку і Фібі.

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