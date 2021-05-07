ТОП-10 найагресивніших порід собак

Учені вивчили особливості понад 20 порід собак, щоб дізнатися, як певні аспекти впливають на агресивну поведінку улюбленців стосовно людей.

Науковці з університету Хельсінкі провели дослідження понад 9000 домашніх тварин, під час якого були виявлені окремі особистісні якості собаки, що впливають на його схильність до агресивної поведінки.

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В експерименті брали участь 18 собак і їхніх господарів, а також штучний пес і флісовий циліндр. Тварин прив'язали на поводок і спостерігали за їхньою реакцією.

Згідно з експериментом, маленькі собаки з більшою ймовірністю будуть поводитися агресивно, ніж собаки середнього і великого розмірів, але через свій розміру вони часто не розглядаються як загрозливі, і тому погана поведінка залишається без уваги. Дослідження також показало, що самці агресивніші, ніж самки, і стерилізація ніяк на це не впливає.

У ТОП-10 найагресивніших порід увійшли: довгошерсті коллі, мініатюрний пудель, цвергшнауцер, німецька вівчарка, іспанський водяний собака, лаготто, китайський хохлатий собака, німецький середній шпіц, котон де тулеар, вітен тер'єр.

Котон де тулеар

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