Собаки, які заснули занадто раптово: добірка кумедних фото

Домашні улюблені частенько стають зірками інтернету, адже можуть всього за мить підняти настрій. Так трапилось і з цими собаками, які обрали дуже дивні місця та пози для сну. До Дня ветеринара зібрали для вас смішну добірку з друзями нашими меншими.

У дуже популярній Facebook-групі Dogspotting Society з'явився новий челендж, у рамках якого люди діляться фото своїх улюбленців, які солодко сплять.

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Окрім милих кадрів, тут можна побачити ще й доволі дивні, адже навіть собаки можуть вибирати не найзручніші місця для відпочинку. Якщо ви думали, що лише коти так можуть, то ці знімки точно переконають у зворотному. Здається, ці цуцики мали надто активний день, тож відчули потребу поспати так раптово, що не надто переймались, де ж це трапиться.

Sara Dillard

Scott IsaGrem Lynn

Rizza Panuncillon Oresco

Makayla Tarver

Erika Calle

Kassidy Huston

Megan Brooks

Alison Regul Flanagan

Jennifer Bernard

Vala Warren

Sara Thacker

Denise Halstead

Becky Murdoff Sherfey

Kimberlee P. Waller

Emily Grace Pratt

Kimmy Kaminski

Jessica Smith

Steve Hannah

James Zhou

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