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Цуценя президента Ірландії намагалося привернути увагу господаря, поки той давав інтерв'ю

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Цуценя президента Ірландії намагалося привернути увагу господаря, поки той давав інтерв'ю - фото 1

Політик Майкл Хіггінс виступав з промовою з приводу смерті ірландського актора Тома Хікі. Але увага публіки була прикута до пса, якому було скучно.

Мережу підкорило відео, на якому щеня породи бернський зенненхунд грається з господарем під час офіційного виступу. Курйозні кадри з'явилися на сторінці президента Ірландії у TikTok.

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Цуценя звуть Місніх, що означає "мужність". Його взяли в сім'ю глави Ірландії у березні. Також у Хіггінса є ще одна собака такої ж породи – Брод.

Юзери відреагували на відео із захопленням.

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