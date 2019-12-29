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Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює подих

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Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 1
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth

Талановитий фотограф прожив три тижні в Ісландії, знімаючи казкові зимові пейзажі.

Знайомтесь, це Кіннара Босуорт (Kinnara Bosworth) – талановитий фотограф-мандрівник, який в грудні відправився у незабутню подорож до Ісландії. За три тижні він намагався захопити всі чарівні пейзажі, на які натрапляв. Ісландія, яку звуть землею вогню та льоду, і справді має все це у собі, адже тут можна відшукати від льодовиків до вулканів!

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"Я вирішив поїхати до Ісландії, бо знав, що там є такі драматичні пейзажі, які було б чудово побачити та сфотографувати. Я завжди бачив світлини з Ісландії, які, на мою думку, були такими дивовижними та нереальними, але як тільки я прибув сюди, то зрозумів, що знімки не здатні показати, якою насправді приголомшливою є ця держава", – зізнався він.

Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 238009
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 238008
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 238007
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 238006
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 238005
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 238004
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 238003
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 238002
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 238001
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 238000
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 237999
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 237998
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 237997
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 237996
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 237994
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 237993
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух - фото 237992
Зимові пейзажі Ісландії, від яких перехоплює дух / Kinnara Bosworth

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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