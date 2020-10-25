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Гелендваген перекинуся кілька разів під час невдалої їзди на пляжі: відео

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Гелендваген перекинуся кілька разів під час невдалої їзди на пляжі: відео - фото 1

В Instagram опублікували відео "тріумфального" заїзду Mercedes-AMG G63 Edition 1 по піщаному пляжу в Нідерландах. Не зрозуміло, з якою метою власник позашляховика вартістю 256 555 євро вирішив на високій швидкості покататися мокрим піском, але, цілком ймовірно, ця ідея йому більше не спаде на думку.

Як видно з кадрів, намагаючись вирватися з піщаного полону, водій додає газ на повороті – в цей момент позашляховик перевертається на бік, а після декількох переворотів у повітрі падає.

І ще: Водій розігнався до 250 км/год, щоб уникнути штрафу

Гелендваген перекинуся кілька разів під час невдалої їзди на пляжі: відео - фото 431957

Гелендваген перекинуся кілька разів під час невдалої їзди на пляжі: відео - фото 431958

Гелендваген перекинуся кілька разів під час невдалої їзди на пляжі: відео - фото 431959

Оцінити картину ушкоджень можна за кількома фото. Мercedes сильно постраждав: пом'ята вся задня частина кузова з лівого боку, включаючи дах. Заднє скло видавлене, крила відірвані від кузова. З огляду на те, який політ цьому передував, позашляховик вельми непогано зберігся. Не постраждав і водій, не рахуючи матеріальних витрат на ремонт автомобіля.

Гортайте галерею, щоб подивитися відео:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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