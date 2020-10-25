ТЕСТ: Що означають ці дорожні знаки?

25 жовтня у світі відзначають День автомобіліста. З нагоди свята водіїв, перевіримо, наскільки добре ти знаєш дорожні знаки. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

День водія відзначаємо пізнавальним тестом – вгадуймо разом правильне значення знаків, які можна побачити при дорозі. Випробуй свої сили!

І ще: ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний водій

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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До теми: ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?