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ТЕСТ: Що означають ці дорожні знаки?

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значення дорожних знаків - фото 1
значення дорожних знаків

25 жовтня у світі відзначають День автомобіліста. З нагоди свята водіїв, перевіримо, наскільки добре ти знаєш дорожні знаки. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

День водія відзначаємо пізнавальним тестом – вгадуймо разом правильне значення знаків, які можна побачити при дорозі. Випробуй свої сили!

І ще: ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний водій

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

До теми: ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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