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Не двоє: Тоня Матвієнко випустила нову пісню, яку написав Мірзоян
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Артистка Тоня Матвієнко презентувала пісню "Не двоє", яку для неї склав її чоловік, відомий співак Арсен Мірзоян. Слухайте ліричну новинку та вчіть слова композиції!
Трек "Не двоє" – перша спільна творча робота Тоні й Арсена. Створюючи сингл, Матвієнко вдалася до експерименту, запросивши до співпраці одного з найпрогресивніших музикантів країни Томаша Лукача. Саме він виступив у ролі саунд-продюсера композиції.
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Хоча "Не двоє" Арсен Мірзоян написав ще восени під час гастролей, студійний запис пісні відкладався на невизначений термін через щільний концертний графік артистів. Співачка зазначає, що розбивати запис на кілька етапів для неї неприйнятно.
"Сьогодні у мене один настрій, завтра – інший. А це завжди дається взнаки на вокалі. Аби вловити і передати настрій, пішло п'ять годин поспіль студійної роботи", – поділилася Тоня Матвієнко. За її словами, у пісні "Не двоє" кожен, хто відчував цунамі почуттів і емоцій, впізнає себе. Зацініть і ви!
Слухати онлайн новинку Тоня Матвієнко – Не двоє:
Текст і слова пісні "Не двоє"
Ти поряд, але не твоя
Ми зайві, і кожному своє
Ти майже так само, як я
Шукаєш слова, щоб нас було не двоє
Приспів:
Не двоє ми, але поряд ти
Не двоє ми
Не двоє ми, і нам вже не до змін
Не двоє ми, але поряд ти
Не двоє ми
Не двоє ми, і вихід не один
Ти вітер
Його кольори, що далі?
Ніхто з нас не знає
Ти майже так саме, як я
Боїшся зізнатись, що далі немає
Приспів.
Бридж:
Ти знаєш насправді куди
Літаєш, сприймай це, як жарти
Я майже так само, як ти
Шукаю слова, відчиняючі карти.
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