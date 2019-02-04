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Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня

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Популярні пісні слухати онлайн - фото 1
Популярні пісні слухати онлайн

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за останній тиждень січня та перші дні 2019 року вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за останній дні січня та перші дні лютого разом з Радіо МАКСИМУМ:

Попередні новинки музики слухайте тут

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням

Список треків:

  • Sam Smith, Normani - Dancing With A Stranger
  • Billie Eilish - bury a friend
  • 21 Savage - a lot ft. J. Cole
  • Mike Hawkins x Zookeepers - Mistakes (Official Audio)
  • Ryan Riback - Kinder Eyes (feat. Ryann) [Official Music Video]
  • Galantis - Bones (feat. OneRepublic) [Official Audio]
  • Tom Odell - Go Tell Her Now (Official Video)
  • Lil Pump - "Racks on Racks" (Official Music Video)
  • Nicki Minaj - Hard White
  • Julia Michaels - Anxiety (Lyric Video) ft. Selena Gomez
  • 5 Seconds Of Summer - Lie To Me (Acoustic)
  • The Score - Under The Pressure (Audio) ft. blackbear
  • grandson: apologize [Official Audio]

Читайте також: Рок музика: плейлист нових альтернативних пісень тижня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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