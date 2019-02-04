Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня

Популярна музика на Радіо МАКСИМУМ зарядить тебе драйвом та енергією, адже нові хіти закордонних виконавців за останній тиждень січня та перші дні 2019 року вже підкорюють мережу!

Сучасна музика розвивається неймовірно швидко, а хіти замінюють один одного ще стрімкіше. Будь у тренді та насолоджуйся популярними піснями ще до того, як вони почнуть лунати у кожній маршрутці та з кожної станції. Слухай новинки закордонних виконавців за останній дні січня та перші дні лютого разом з Радіо МАКСИМУМ:

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Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також плейлист популярної музики можна послухати за цим посиланням

Список треків:

Sam Smith, Normani - Dancing With A Stranger

Billie Eilish - bury a friend

21 Savage - a lot ft. J. Cole

Mike Hawkins x Zookeepers - Mistakes (Official Audio)

Ryan Riback - Kinder Eyes (feat. Ryann) [Official Music Video]

Galantis - Bones (feat. OneRepublic) [Official Audio]

Tom Odell - Go Tell Her Now (Official Video)

Lil Pump - "Racks on Racks" (Official Music Video)

Nicki Minaj - Hard White

Julia Michaels - Anxiety (Lyric Video) ft. Selena Gomez

5 Seconds Of Summer - Lie To Me (Acoustic)

The Score - Under The Pressure (Audio) ft. blackbear

grandson: apologize [Official Audio]

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