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Hyundai Nexo встановив світовий рекорд дальності ходу автомобілів на водні
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В Австралії вдалося встановити новий світовий рекорд по дальності поїздки на водневому автомобілі без дозаправки. Hyundai Nexo під управлінням пілота Брендона Рівза вдалося подолати відстань у 887,4 кілометра – такі дані показав бортовий комп'ютер кросовера. Це більше, ніж заявляє для Nexo виробник.
Hyundai Nexo оснащений електромотором, який розвиває 163 кінські сили та 394 Нм крутного моменту. Джерелом струму служать і паливні елементи, і тягова батарея, у балонах зберігається 6,35 кілограма водню. Як пише CarCoops, "за паспортом" кросовер проїжджає без підзаправки 660 кілометрів по циклу WLTP.
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Перед заїздом люк автомобіля опечатали. Для того, щоб заощадити паливо, Рівз протягом 13 годин і 6 хвилин рухався із середньою швидкістю 66,9 кілометра. Коли він фінішував, бортовий комп'ютер показав, що пройдена відстань склала 887,4 кілометра. Carscoops зазначає, що, за даними GPS-навігатора, який Рівз взяв з собою у поїздку, шлях виявився ще довшим – 905 кілометрів. Витрата палива склала 6,27 кілограма водню.
Попередній рекорд був також встановлений на Hyundai Nexo: француз Бертран Пікар у 2019 році проїхав на кросовері 778 кілометрів. При цьому залишковий запас ходу після зупинки склав 49 кілометрів.
Раніше стадо відомо, що Hyundai Nexo поповнив парк автомобілів правоохоронних органів Німеччини. Водневі автомобілі використовує і влада Австралії – тільки в Канберрі, де є лише одна воднева заправка, експлуатуються 20 примірників Nexo.
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