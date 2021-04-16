Тому Крузу заборонили усміхатися: у чому причина

Актор Том Круз з того типу акторів, які самостійно виконують смертельно небезпечні трюки. Але як з цим пов'язана його голлівудська усмішка?

На зйомках картини "Місії: нездійсненна" акторові заборонили усміхатися під час виконання трюків. За словами адміністраторів картини, "він занадто щасливий, щоб виглядати переляканим", пише screenrant.

І ще: Автор діпфейків з Томом Крузом розповів, як створювалися відео з актором

Том Круз давно самостійно виконує каскадерські трюки, прописані для його ролей. Як розповів актор в інтерв'ю журналістам, йому доводилося навіть ламати кістки, але і це не стало перешкодою. Круз зізнався шанувальникам, що йому подобається прилив адреналіну, який супроводжує каскадерську роботу.

За словами актора, він постійно вчиться і тренується, щоб повністю розібратися у каскадерському ремеслі. Крузу довелося просидіти на висоті 300 метрів, при цьому знімальна група постійно нагадувала, щоб він зберігав переляканий вираз обличчя і не усміхався.

Це цікаво: Тома Круза запідозрили у романі з партнеркою по знімальному майданчику