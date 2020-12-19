Тома Круза запідозрили у романі з партнеркою по знімальному майданчику

Актор Том Круз, можливо, нарешті знайшов свою друг половинку. У ЗМІ подейкують, що пара зблизилася на карантині.

Зірка і продюсер франшизи Місія: нездійсненна Том Круз закрутив таємний роман з актрисою Хейлі Етвелл, яка знімається в сьомий частини серії.

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Відзначається, що між артистами 20-річна різниця у віці.

За словами співрозмовника газети, Круз і Етвелл зблизилися під час локдауну через пандемію коронавірусу, а пізніше регулярно зустрічалися після закінчення зйомок. Крім цього, 58-річний американський актор і його 38-річна колега були помічені на знімальному майданчику фільму в Лондоні: вони ніжно трималися за руки.

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