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Тома Круза запідозрили у романі з партнеркою по знімальному майданчику

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Том Круз - фото 1
Том Круз / mainstyles

Актор Том Круз, можливо, нарешті знайшов свою друг половинку. У ЗМІ подейкують, що пара зблизилася на карантині.

Зірка і продюсер франшизи Місія: нездійсненна Том Круз закрутив таємний роман з актрисою Хейлі Етвелл, яка знімається в сьомий частини серії.

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Відзначається, що між артистами 20-річна різниця у віці.

За словами співрозмовника газети, Круз і Етвелл зблизилися під час локдауну через пандемію коронавірусу, а пізніше регулярно зустрічалися після закінчення зйомок. Крім цього, 58-річний американський актор і його 38-річна колега були помічені на знімальному майданчику фільму в Лондоні: вони ніжно трималися за руки.

Тома Круза запідозрили у романі з партнеркою по знімальному майданчику - фото 439846

Тома Круза запідозрили у романі з партнеркою по знімальному майданчику - фото 439847

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Джерело: mainstyles
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