Автор діпфейків з Томом Крузом розповів, як створювалися відео з актором

Бельгійський фахівець з візуальних ефектів Крістофер Умі опублікував на своєму YouTube-каналі нове відео. У ньому він продемонстрував, як створювалися діпфейк-тіктоки з Томом Крузом.

Якщо ви це пропустили, то Том Круз нещодавно з'явився у тіктоку. Щоправда, це був не він. Правдоподібні ролики виклав Крістофер Умі, створюючи їх за допомогою діпфейку.

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"Я хотів би показати людям технічні можливості цих речей. Я не буду використовувати технологію так, щоб якось засмутити людей, – я просто хочу показати їм, що буде можливим через кілька років", – сказав Умі.

На його думку, найближчим часом знадобиться законодавство, щоб регулювати використання технологій, що створюють діпфейки. Умі додав, що мріє працювати з Пітером Джексоном над "Володарем перснів". Для цього він звертається до новозеландського режисера в кожному інтерв'ю.

Раніше стало відомо, що в тіктоку з'явився акаунт, в якому Том Круз грає в гольф, розповідає про зустрічі з Михайлом Горбачовим і показує фокуси. Актор Майлз Фішер, який зіграв у тіктоках Тома Круза, зумів передати міміку, рухи, голос і навіть характерний сміх актора. Все інше зробила нейромережа.

Після цього у соцмережі з'явився офіційний акаунт Круза, на який підписалися понад 24 тисяч користувачів. Однак голлівудський актор поки не опублікував жодного відео.

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