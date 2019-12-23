Американська сім'я знайшла на ялинці живу "іграшку"

Родина зі штату Джорджія навіть не підозрювала, що з ялинкою отримала і нового співмешканця. Виявилось, що серед прикрас була і жива "іграшка".

Сімейство Ньюманів традиційно готувалось до зимових свят із ялинкою, однак цьогоріч на них очікував сюрприз у вигляді нового "квартиранта", який поселився прямісінько на різдвяному дереві. Якось ввечері злякана 10-річна донька подружжя Індія прибігла до батьків та розповіла, що її налякала прикраса на ялині.

І ще: Скажений рій бджіл поклав на газон футбольні команди: курйозне відео

Спершу дорослі вирішили, що фантазія зіграла злий жарт і перетворила скляних сов у моторошних, але правда була значно простіше. Виявилось, що незрозуміло як маленьке совеня пробралось до помешкання Ньюманів та оселилось на дереві. За словами фахівців, до викриття пташина прожила у будинку вже більше як тиждень і дуже змарніла від голоду.

Сова зробила ялинку американців своїм домом / CNN

Батьки нагодували сову та залишили вночі вікна навстіж, щоб гостя могла полетіти до свого дому, однак вона вирішила не покидати нове помешкання. Врешті, завдяки зоологам, її вдалось упіймати та випустити на волю.

Сова зробила ялинку американців своїм домом / CNN

Читайте також: Собака крав в американських копів подарунки на Різдво: відео