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Американська сім'я знайшла на ялинці живу "іграшку"
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Родина зі штату Джорджія навіть не підозрювала, що з ялинкою отримала і нового співмешканця. Виявилось, що серед прикрас була і жива "іграшка".
Сімейство Ньюманів традиційно готувалось до зимових свят із ялинкою, однак цьогоріч на них очікував сюрприз у вигляді нового "квартиранта", який поселився прямісінько на різдвяному дереві. Якось ввечері злякана 10-річна донька подружжя Індія прибігла до батьків та розповіла, що її налякала прикраса на ялині.
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Спершу дорослі вирішили, що фантазія зіграла злий жарт і перетворила скляних сов у моторошних, але правда була значно простіше. Виявилось, що незрозуміло як маленьке совеня пробралось до помешкання Ньюманів та оселилось на дереві. За словами фахівців, до викриття пташина прожила у будинку вже більше як тиждень і дуже змарніла від голоду.
Батьки нагодували сову та залишили вночі вікна навстіж, щоб гостя могла полетіти до свого дому, однак вона вирішила не покидати нове помешкання. Врешті, завдяки зоологам, її вдалось упіймати та випустити на волю.
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