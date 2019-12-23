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Американська сім'я знайшла на ялинці живу "іграшку"

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Сова поселилась на ялинці - фото 1
Сова поселилась на ялинці / CNN

Родина зі штату Джорджія навіть не підозрювала, що з ялинкою отримала і нового співмешканця. Виявилось, що серед прикрас була і жива "іграшка".

Сімейство Ньюманів традиційно готувалось до зимових свят із ялинкою, однак цьогоріч на них очікував сюрприз у вигляді нового "квартиранта", який поселився прямісінько на різдвяному дереві. Якось ввечері злякана 10-річна донька подружжя Індія прибігла до батьків та розповіла, що її налякала прикраса на ялині.

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Спершу дорослі вирішили, що фантазія зіграла злий жарт і перетворила скляних сов у моторошних, але правда була значно простіше. Виявилось, що незрозуміло як маленьке совеня пробралось до помешкання Ньюманів та оселилось на дереві. За словами фахівців, до викриття пташина прожила у будинку вже більше як тиждень і дуже змарніла від голоду.

Сова зробила ялинку американців своїм домом - фото 375763
Сова зробила ялинку американців своїм домом / CNN

Батьки нагодували сову та залишили вночі вікна навстіж, щоб гостя могла полетіти до свого дому, однак вона вирішила не покидати нове помешкання. Врешті, завдяки зоологам, її вдалось упіймати та випустити на волю.

Сова зробила ялинку американців своїм домом - фото 375764
Сова зробила ялинку американців своїм домом / CNN

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Джерело: cnn
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