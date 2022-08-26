Оладки з молодої кукурудзи: простий рецепт від судді "МастерШеф"

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома оладки з качанів кукурудзи. Смакує ця страва чудово!

Володимир Ярославський закликає поглянути на знайому усім кукурудзу по-новому. Подавати можете з гострим гуакамоле, до прикладу. Або ж подавайте ці оладки гарячими на сніданок разом з яйцем пашот або з лососем.

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Нещодавно, коштуючи неймовірно молоду і соковиту кукурудзу, вирішив зробити з неї особливі оладки. Чому я раніше на сніданок такого не їв? Це ж так смачно!", – розповідає кухар.

Інгредієнти:

Качани молодої кукурудзи – 3 шт (420 г зрізаних зерен)

Маленькі яйця – 2 шт

Борошно – 70 г

Сіль – на смак

Рецепт кукурудзяних оладок:

Очистьте качани, розріжте навпіл впоперек. Далі ножем зріжте зернята. Пробийте блендером до стану однорідної каші. Додайте яйця, борошно, сіль та добре перемішайте. Смажте на пательні на середньому вогні з обох сторін до рум'яності. Перевертайте обережно, адже маса виходить дуже ніжна. А потім ще раз прогрійте з кожного боку на пательні.

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