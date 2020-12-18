Принцеса Беатрис порушила королівську традицію через Меган Маркл

Згідно з протоколом, запрошення на різдвяну службу отримують тільки члени монаршої сім'ї, тоді як їх коханим доводиться чекати, поки вони офіційно не увійдуть до її складу. Однак у 2017 році принц Гаррі порушив цю традицію, запросивши приєднатися до нього свою наречену Меган Маркл.

Те ж саме минулого року зробила і принцеса Беатріс, яка з'явилася на службі з тоді ще своїм нареченим Едоардо Мапеллі-Моцці. Весілля пара зіграла тільки цьогоріч, однак це не завадило коханому внучки королеви скласти компанію своїй нареченій на різдвяній службі торік.

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А от Кейт Міддлтон і Майку Тіндаллу довелося почекати, поки вони офіційно не вступлять в шлюб з принцом Вільямом і Зарою Філліпс відповідно.

Беатрис і Едоардо Мапеллі-Моцці

У 2010 році Кейт не запросили на службу після її заручин з Вільямом, як і Майка Тіндалла після його заручин із Зарою Філліпс, бо зазвичай запрошення отримують тільки подружжя та близькі родичі.

Крім порушення традиції, від принца Гаррі і Меган Маркл принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці "успадкували" і будинок герцогів Сассекських Фрогмор-котедж, в якому пара жила ще до свого від'їзду з Великобританії. Правда, днями Беатріс і Едоардо з нього з'їхали, проживши там всього кілька тижнів. Чим їм не догодив особняк, на ремонт якого Меган і Гаррі витратили більше трьох мільйонів доларів, невідомо.

Фрогмор-котедж

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