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Том Круз, вибач: відомі імена перших космічних туристів, які полетять на кораблі Маска
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Американська компанія Axiom Space назвала імена трьох космічних туристів, які відправляться на Міжнародну космічну станцію (МКС). У свою космічну подорож вони відправляться на кораблі Crew Dragon, розробленому корпорацією Ілона Маска SpaceX.
Разом з командиром екіпажу – колишнім астронавтом NASA і чинним віцепрезидентом Axiom Space Майклом Лопес-Алегріа – у рамках місії Ax-1 на МКС відправляться американський інвестор і підприємець Ларрі Коннор, канадський інвестор і філантроп Марк Паті й ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.
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У вересні 2020 року з'явилася інформація, що, згідно з планом NASA, Том Круз, режисер Даг Лайман і астронавт Майкл Еладіо Лопес-Алегріа на Crew Dragon Ілона Маска здійснять космічний політ у жовтні 2021 року.
За інформацією джерел, на які у липні посилався Variety, кіностудія Universal Pictures веде переговори з Крузом про виробництво першого фільму у космосі вартістю $ 200 мільйонів.
Туристи проведуть у космічній подорожі 10 днів
Раніше, у березні, Axiom Space і SpaceX домовилися про доставку на станцію 3 космічних туристів. Тоді ж передбачалося, що місія триватиме десять днів: два дні польоту та вісім – на МКС. Наразі компанії не розкривають умови угоди.
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