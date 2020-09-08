Том Круз розганяється на мотоциклі і летить у прірву: відео небезпечного трюку

У мережі з’явилося відео вражаючого трюку, який Том Круз виконав на зйомках фільму Місія нездійсненна 7, які, як стало відомо раніше, поновилися в Норвегії.

Так, на одному з відео показаний божевільний трюк на горі Хелсеткопен. Ітан Хант у виконанні 58-річного Тома Круза розганяється на мотоциклі і стрибає в прірву, а потім спускається на парашуті. Під час трюку за актором летить вертоліт.

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Висота гори – понад 1240 м над рівнем моря, а для виконання стрибка чекали ідеальних погодних умов. Причому Круз стрибав не один раз. За зйомками трюку спостерігало багато людей і після божевільного стрибка Том Круз прийшов до них поспілкуватися і пофотографуватися.

Tom Cruise is the biggest badass on planet Earth. Cruise accomplishes an insanely massive stunt during week one of filming for ‘Mission: Impossible 7’. Check it out...

pic.twitter.com/jzNtF0GmcK — DR Movie News (@DRMovieNews1) September 7, 2020

Вихід фільму Місія нездійсненна 7 намічений на 2021 рік. Раніше зйомки фільму знову були заморожені після того, як на майданчику в аварію потрапив каскадер.



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