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Том Круз розганяється на мотоциклі і летить у прірву: відео небезпечного трюку

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Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео

У мережі з’явилося відео вражаючого трюку, який Том Круз виконав на зйомках фільму Місія нездійсненна 7, які, як стало відомо раніше, поновилися в Норвегії.

Так, на одному з відео показаний божевільний трюк на горі Хелсеткопен. Ітан Хант у виконанні 58-річного Тома Круза розганяється на мотоциклі і стрибає в прірву, а потім спускається на парашуті. Під час трюку за актором летить вертоліт.

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Висота гори – понад 1240 м над рівнем моря, а для виконання стрибка чекали ідеальних погодних умов. Причому Круз стрибав не один раз. За зйомками трюку спостерігало багато людей і після божевільного стрибка Том Круз прийшов до них поспілкуватися і пофотографуватися.

Вихід фільму Місія нездійсненна 7 намічений на 2021 рік. Раніше зйомки фільму знову були заморожені після того, як на майданчику в аварію потрапив каскадер.
Том Круз розганяється на мотоциклі і летить у прірву: відео небезпечного трюку - фото 424372

Том Круз розганяється на мотоциклі і летить у прірву: відео небезпечного трюку - фото 424371

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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