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Том Круз прилетів на обід на приватному вертольоті: фотофакт

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Том Круз - фото 1
Том Круз / thesun

Голлівудський актор Том Круз прилетів зі зйомок фільму пообідати на вертольоті. Він приземлився прямо на гольф-поле недалеко від ресторану.

Американський актор Том Круз прилетів на обід в гольф-клуб в британському Річмонді на вертольоті. Круз знімається в сьомому епізоді франшизи "Місія нездійсненна" і, мабуть, таким чином вирішив заощадити час і відправитися на ланч. 58-річний Круз приземлився прямо на полі для гольфу.

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Голлівудська знаменитість постарався "замаскуватися". Він був в темному светрі, джинсах, бейсболці, сонцезахисних окулярах, на обличчі – захисна маска. Але відвідувачі місцевого закладу все одно впізнали зірку.

За словами очевидця, місцеві жителі були просто вражені. Втім, вони швидко отямилися і почали фотографувати вертоліт і робити селфі.

Том Круз прилетів на обід на приватному вертольоті: фотофакт - фото 416762

Том Круз прилетів на обід на приватному вертольоті: фотофакт - фото 416763

Том Круз прилетів на обід на приватному вертольоті: фотофакт - фото 416764

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Джерело: thesun
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