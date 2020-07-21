Том Круз прилетів на обід на приватному вертольоті: фотофакт

Голлівудський актор Том Круз прилетів зі зйомок фільму пообідати на вертольоті. Він приземлився прямо на гольф-поле недалеко від ресторану.

Американський актор Том Круз прилетів на обід в гольф-клуб в британському Річмонді на вертольоті. Круз знімається в сьомому епізоді франшизи "Місія нездійсненна" і, мабуть, таким чином вирішив заощадити час і відправитися на ланч. 58-річний Круз приземлився прямо на полі для гольфу.

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Голлівудська знаменитість постарався "замаскуватися". Він був в темному светрі, джинсах, бейсболці, сонцезахисних окулярах, на обличчі – захисна маска. Але відвідувачі місцевого закладу все одно впізнали зірку.

За словами очевидця, місцеві жителі були просто вражені. Втім, вони швидко отямилися і почали фотографувати вертоліт і робити селфі.

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