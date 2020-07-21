Дженніфер Еністон і Кортні Кокс просять всіх носити маски, тому що це важливо: відео

Зірки культового серіалу 90-х "Друзі" Кортні Кокс та Дженніфер Еністон нагадали своїм шанувальникам про те, наскільки важливо дотримуватися дистанції та носити маски. Ці прості та ефективні заходи врятують чиєсь життя.

Актриса Кортні Кокс, яка зіграла Моніку в серіалі "Друзі", поділилася зворушливим відео, яке закликає всіх носити захисні маски. Головні ролі у ролику виконали собачки Кортні – спанієлі Харлі і Хоппер. Відео закінчується спільним селфі Кокс і її найкращої подруги Дженніфер Еністон – на знімку вони, звичайно ж, в масках.

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Крім цього, раніше Еністон вже публікувала у себе в Instagram допис, де висловила власну думку про те, чому потрібно продовжувати носити маски.

"Я розумію, що вони незручні. Але хіба не гірше, коли закриваються підприємства, люди втрачають робочі місця, а медики працюють до повного виснаження? Цей вірус забрав так багато життів, тому що того, що ми робимо, недостатньо. Є багато людей, які відмовляються виконувати необхідні заходи безпеки для вирівнювання кривої захворювання. Люди турбуються про те, що їх "позбавляють прав", коли просять надіти маску. Це не повинно бути предметом спору. Якщо вам небайдуже людське життя, будь ласка, просто надіньте маску", – написала актриса.

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